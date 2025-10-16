Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka y a todos cantando un tema para su abuela

El programa Buenas Noches Familia de El Trece se llenó de emoción cuando Santiago, un adolescente de 15 años, subió al escenario acompañado de su abuela Julia para interpretar una canción dedicada a ella. La actuación no solo destacó por la calidad vocal del joven, sino también por el profundo vínculo afectivo que demostró con su familiar, generando un momento conmovedor tanto para el público como para el conductor Guido Kaczka.

Durante la presentación, Kaczka se dirigió a la abuela para resaltar el motivo del gesto de Santiago: “Vos sabés para qué quiere el premio, el premio lo quiere para vos dice”, expresó, mientras el joven abrazaba a Julia. La mujer, emocionada, respondió: “Lo quiero mucho, es mi nietito”. Antes de subir al escenario, Julia aprovechó para enviar un saludo a toda su familia: “Le doy un beso grande a todos mis nietitos porque los amo”.

Santiago interpretó Como vivo sin ti, de Jorge Rojas, regalando no solo su voz sino también su sensibilidad y cariño, logrando que la historia fuera rápidamente reconocida y celebrada por la audiencia. La repercusión fue inmediata y el gesto del joven fue premiado con más de siete millones de pesos, en un acto que puso en primer plano la solidaridad, el afecto familiar y la emotividad de la música como puente entre generaciones.

El momento reflejó la capacidad del programa para resaltar historias humanas y conmovedoras, donde el talento y la empatía se combinan para generar un espectáculo que trasciende la competencia y celebra los lazos familiares. Santiago y Julia dejaron una huella memorable en el público, recordando que los gestos de amor y dedicación tienen un valor incalculable, reconocido no solo con aplausos sino también con un significativo premio económico.