Street Fighter dará un nuevo salto a la pantalla grande bajo la dirección de Kitao Sakurai junto a Paramount. Pero eso no es todo: este jueves 4 de septiembre revelaron tanto la fecha de estreno como todo el reparto.

¿Quiénes formarán parte del elenco de Street Fighter?

Desde sus cuentas oficiales en X, revelaron que Andrew Koji interpretará a Ryu, Noah Centineo a Ken Masters, Callina Liang como Chun-Li, Joe 'Roman Reigns' Anoa'i como Akuma, David Dastmalchian a M. Bison y Cody Rhodes como Guile.

Pero eso no es todo: la larga lista de luchadores continúa y Mel Jarnson será Cammy, Andrew Schulz interpretará a Dan Hibiki, Eric André a Don Sauvage, Vidyut Jammwal a Dhalsim, Curtis '50 Cent' Jackson a Balrog, Jason Momoa como Blanka, Orville Peck a Vega, Olivier Richters como Zangief, Hirooki Goto a E. Honda, Rayna Vallandingham como Juli y, por último, Alexander Volkanovski como Joe.

¿Cuándo se estrenará la película de Street Fighter?

“Los secretos no duran mucho en la arena: Street Fighter ya está en producción”, escribió la cuenta oficial en X de la película antes de compartir la imagen de cada uno de los actores que serán parte de la misma.

Además, el equipo de Street Fighter también reveló la fecha de estreno del filme: “En cines el 16 de octubre de 2026”, y cerró: “¡Que comience el torneo!”.