Todos los estrenos y novedades de Apple TV+ en septiembre de 2025
Entre las principales novedades se encuentran la película ‘Del cielo al infierno’, de Denzel Washington, y las nuevas temporadas de ‘The Morning Show’ y ‘Slow Horses’.
Apple TV+, la plataforma de streaming de Apple, afronta el mes de septiembre de 2025 con un catálogo de lo más interesante gracias a una serie de novedades que despertarán el interés de sus suscriptores. Y es que, en las próximas semanas, Apple TV+ recibe nuevos contenidos con el estreno de las nuevas temporadas de series como ‘The Morning Show’, con Jennifer Aniston, y ‘Slow Horses’, con Gary Oldman.
Este mes llega también la nueva miniserie ‘The Savant’ y la nueva película ‘Del cielo al infierno’, con Denzel Washington como protagonista, bajo la dirección de Spike Lee.
A continuación, os ofrecemos todas las series y películas que Apple TV+ estrenará durante este mes de septiembre.
Todas las series de estreno de Apple TV+
17 de septiembre
- ‘The Morning Show’ (temporada 4)
24 de septiembre
- ‘Slow Horses’ (temporada 5)
26 de septiembre
- ‘The Savant’
Todas las películas de estreno de Apple TV+
5 de septiembre
- ‘Del cielo al infierno’
26 de septiembre
- ‘Contigo, todo’