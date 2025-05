Todos los secretos detrás del final de la segunda temporada de “The Last of Us”

La segunda temporada de The Last of Us llegó a su fin dejando muchos interrogantes y opiniones disímiles por parte de los fanáticos y seguidores de esta historia.

ALERTA DE SPOILERS A PARTIR DE AQUÍ

La serie concluyó con un disparo y un mensaje en pantalla que decía “Seattle, día uno”, dejando a los espectadores con múltiples interrogantes sobre el destino de los personajes y el rumbo de la serie. Según The Hollywood Reporter, los cocreadores Craig Mazin y Neil Druckmann abordaron estas dudas en una conferencia de prensa, donde discutieron el impacto de este final y ofrecieron pistas sobre lo que podría venir en la tercera temporada.

Una de las principales preguntas que surgieron tras el episodio final fue si Ellie, interpretada por Bella Ramsey, había muerto tras lo que parece ser un disparo de Abby, encarnada por Kaitlyn Dever. Mazin aseguró que Ellie sigue siendo una pieza clave en la narrativa y que no se ha visto lo último de ella. La serie, que ha sido fiel a los videojuegos originales de PlayStation, muestra en el material fuente que Ellie sobrevive a este encuentro y continúa desempeñando un papel crucial en la historia.

El cambio de enfoque narrativo también fue un tema central en las declaraciones de los creadores. Mazin explicó que, al igual que en los videojuegos, la perspectiva de la serie ha evolucionado, pasando de Joel (interpretado por Pedro Pascal) a Ellie, y que es probable que en la tercera temporada el foco se desplace hacia Abby. Este cambio no solo responde a una estrategia narrativa, sino que también refleja el tema central de la serie: la complejidad de los personajes y la ruptura de las nociones tradicionales de héroes y villanos. Según Mazin, la historia busca desafiar la forma en que los espectadores procesan el mundo a través de estas categorías, explorando las motivaciones y los conflictos internos de cada personaje.

El episodio final también incluyó momentos impactantes, como la muerte de Jesse, quien fue asesinado por Abby. Mazin señaló que esta pérdida tendrá un impacto significativo en Dina, quien deberá lidiar con las consecuencias emocionales de este evento. Además, se abordó la muerte de Mel, la amiga embarazada de Abby, un momento que fue modificado respecto al videojuego. En la serie, Mel, interpretada por Ariela Barer, agoniza mientras intenta transmitir a Ellie cómo salvar a su hijo, un detalle que, según Mazin, refuerza el tema recurrente de los sacrificios de los padres por sus hijos.

En cuanto a la estructura de la temporada, los creadores revelaron que consideraron diferentes formas de narrar la historia, incluyendo entrelazar las perspectivas de Ellie y Abby. Sin embargo, decidieron mantener el cambio de enfoque como parte de la “genética” de la serie, una decisión que, según Mazin, representa un riesgo narrativo respaldado por HBO. Este enfoque también implica que cada temporada será diferente, algo que Mazin describió como un desafío para un programa exitoso, ya que obliga a los espectadores a adaptarse a nuevos elementos narrativos.

Respecto a la posibilidad de que Joel reaparezca en la tercera temporada, Mazin dejó abierta la puerta a explorar historias paralelas que incluyan al personaje de Pascal y a Tommy, interpretado por Gabriel Luna. Según el cocreador, estas historias podrían profundizar en el pasado de los hermanos, mostrando facetas más oscuras de sus vidas antes de los eventos principales de la serie.

Aunque los detalles sobre la tercera temporada son limitados, Druckmann adelantó que tendrá un carácter épico y que continuará explorando las conexiones entre los personajes y los eventos previos. Mazin añadió que no se ha visto lo último de varios personajes clave, incluidos Ellie, Abby y otros que aparentemente han muerto en la historia.

Con estos comentarios, los creadores de The Last of Us han dejado claro que la serie seguirá desafiando las expectativas de los espectadores, manteniendo su enfoque en la complejidad emocional y moral de sus personajes mientras avanza hacia nuevas direcciones narrativas.