“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei”, dijo Amalia “Yuyito” González en su matutino por Ciudad Magazine. La noticia de la ruptura sorprendió a todo el mundo del espectáculo y no hace más que confirmar los rumores de crisis que merodeaban a la pareja en el último tiempo. Si bien la conductora de Empezar el día no quiso dar explicaciones ni detalles sobre este distanciamiento, horas más tarde fue el ciclo de América, Intrusos, el encargado de revelar los supuestos motivos de tal separación.

“Quiero aprovechar este día tan especial, donde yo también vengo de días especiales, de mucha reflexión (sobre todo este fin de semana) y espiritualidad, para contarles a todos y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela”, comenzó la rubia a modo de introducción de lo que sin dudas será una de las separaciones del año.

Tras asegurar que no va a hablar con la prensa ni a dar detalles de las razones que los llevaron a esta situación, Yuyito confesó: “Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación pero fue una hermosísima relación. Agradecida a Dios por eso y agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar que es y me da mucha felicidad”.

¿Qué dijo Yuyito González sobre sus expectativas amorosas?

Mientras debatían al aire en Empezar el Día sobre las relaciones abiertas, la conductora expresó: “Yo funciono diferente, pero lo respeto. Acá lo que importa es cómo vos te encontrás con una persona, y que ambos funcionen en la misma sintonía”, y sumó: “Algo importante de saber de entrada es si el deseo de la otra persona es ‘¿casarse o no casarse?’. Hay hombres que están buscando una esposa. Ya saben que quieren a alguien para compartir un matrimonio".

“Yo quiero conocer a alguien con quien me pueda comprometer. Si la persona no está en esa, no es esa persona”, continuó Yuyito González y agregó: “Yo si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuente. No me banco. Me da asco. Me da rechazo”.

¿Qué dijo Yuyito González en su editorial tras su ruptura con Javier Milei?

"Voy a traer una foto de mis ovarios porque ¡saben los ovarios que tengo! Traten de conectarse con su poder, con sus ovarios, con sus decisiones, con sus límites, con sus valores. Siéntanse orgullosas de sí mismas. De esa manera, no vas a estar renegando con la vida del otro", expresó la conductora, y sumó: "Ocupate de tu vida. Mejorala. Tomá decisiones... A vos no te define la persona con la que estés, no te define un trabajo, no te define si tenés o no plata, te define lo que sos como persona, tus valores, cómo te movés en tu vida...".

Y Yuyito González concluyó al aire: "Así que además de poner la reina y al pony, voy a traer la ecografía de mis ovarios, porque le tengo que hacer un monumento a mis ovarios".