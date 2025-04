Este miércoles por la tarde, Morena Rial y Rodrigo Bar, notero de LAM (América), protagonizaron un tenso momento. El periodista la abordó para entrevistarla, pero ella se negó en reiteradas oportunidades a lo largo de una extensa caminata por el Microcentro porteño.

“¡No me molestes más!”, le reclamó la mediática, quien se encontraba con una amiga. “Te dije que apagues”, gritó cuando las preguntas hacían hincapié en las denuncias de robos que tiene en contra.

Luego, el cronista le dijo: “Queremos saber cómo estás”. “La hago corta, no me molestes. Está todo bien, yo soy buena onda. No me molestes, gracias. No tengo ganas de hablar con vos, te agradezco”, lanzó More, furiosa.

Ante la insistencia de Bar, quien fue caminando al lado suyo por la calle Perón, le dijo visiblemente molesta: “Yo te pido que no me jodas”. Luego, ingresó a un kiosko en el que intentó resguardarse de la cámara.

Ya cansada, una vez fuera del comercio, lanzó: “Te pido que no me molestes, no sé qué parte no estás entendiendo, amigo. Dejá de romperme los hue... No me toqués”. El cronista aseguró que no la tocó, y que había sido ella quien lo había empujado con el brazo.

Después de una caminata que los llevó hasta Avenida 9 de Julio, la amiga que estaba con la mediática le pidió a Rodrigo que no las siga más. “Andá a ser policía si tenés ganas de reclamarme a mí. Te pedí tres veces que no me jodas y me seguís jodiendo, entonces andá a chupar la p... que tengas que chupar”, disparó la hija del conductor.

El periodista siguió caminando con Rial preguntándole diferentes cosas y en un momento, Morena le dijo a su amiga: “Dame el gas pimienta si querés”. Finalmente, la se subió a un taxi y se fue.

La palabra de Rodrigo Bar tras el incidente con Morena Rial

En diálogo con TN Show, el notero de LAM hizo su descargo. “Yo no le falté el respeto, a diferencia de ella. No le hice nada malo, ni la agredí, ni fui violento”, comenzó diciendo.

Y aclaró: “Le hicimos una caminata desde un local a un auto como hacemos los periodistas con muchísimos famosos. A Wanda (Nara) cada vez que sale la seguimos hasta su auto y no eleva denuncias de hostigamiento”.

Por último, Bar sostuvo que no se comunicó con su abogado tras la denuncia de Morena: “Espero que con las imágenes quede demostrado que no es real el discurso que dio Morena”.