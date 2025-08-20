El 65° Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), comenzará el jueves 28 de agosto a las 21:00 en el Teatro San Martín con una gran producción de la ópera Carmen, de Georges Bizet. Se trata de una apertura potente y representativa de la vocación del festival: acercar propuestas de alta calidad a distintos públicos de la provincia.

La dirección musical estará a cargo del Maestro Emir Saúl y la puesta escénica del regisseur Carlos Branca. Participarán la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, junto a las destacadas solistas invitadas Vanina Guilledo y Paola Soneghetti. Carmen se presentará además los días 29 y 31 de agosto, y continuará con funciones el 5 y 7 de septiembre, brindando varias oportunidades para disfrutar de esta obra insigne.

Este festival, que se extenderá hasta el 4 de octubre, es reconocido a nivel nacional por su permanencia y la calidad de sus propuestas. En esta nueva edición la programación se desarrollará en diferentes escenarios de la provincia, con la continuidad del ciclo Cultura Bar y la inclusión de espectáculos en el interior. Así se afianza el objetivo del Septiembre Musical: descentralizar la oferta cultural y consolidar un circuito que llegue a diversos públicos.

Compartimos aquí solo una parte de la cartelera: la programación completa incluye muchas más propuestas artísticas que se irán dando a conocer. Invitamos a la comunidad a seguir las redes sociales del Ente Cultural de Tucumán, donde se irá actualizando diariamente la grilla con fechas, sedes y novedades.

Será una excelente oportunidad para disfrutar de música y escena con el sello de calidad que distingue a este festival. ¡No te lo pierdas!

Cronograma de eventos