Tucumán se prepara para el 65.º Septiembre Musical: programación y artistas destacados
El encuentro artístico, reconocido como uno de los más importantes del país, abrirá sus puertas el jueves 28 de agosto a las 21:00 en el Teatro San Martín con la ópera Carmen
El 65° Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), comenzará el jueves 28 de agosto a las 21:00 en el Teatro San Martín con una gran producción de la ópera Carmen, de Georges Bizet. Se trata de una apertura potente y representativa de la vocación del festival: acercar propuestas de alta calidad a distintos públicos de la provincia.
La dirección musical estará a cargo del Maestro Emir Saúl y la puesta escénica del regisseur Carlos Branca. Participarán la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, junto a las destacadas solistas invitadas Vanina Guilledo y Paola Soneghetti. Carmen se presentará además los días 29 y 31 de agosto, y continuará con funciones el 5 y 7 de septiembre, brindando varias oportunidades para disfrutar de esta obra insigne.
Este festival, que se extenderá hasta el 4 de octubre, es reconocido a nivel nacional por su permanencia y la calidad de sus propuestas. En esta nueva edición la programación se desarrollará en diferentes escenarios de la provincia, con la continuidad del ciclo Cultura Bar y la inclusión de espectáculos en el interior. Así se afianza el objetivo del Septiembre Musical: descentralizar la oferta cultural y consolidar un circuito que llegue a diversos públicos.
Compartimos aquí solo una parte de la cartelera: la programación completa incluye muchas más propuestas artísticas que se irán dando a conocer. Invitamos a la comunidad a seguir las redes sociales del Ente Cultural de Tucumán, donde se irá actualizando diariamente la grilla con fechas, sedes y novedades.
Será una excelente oportunidad para disfrutar de música y escena con el sello de calidad que distingue a este festival. ¡No te lo pierdas!
Cronograma de eventos
|Fecha
|Hora
|Evento / Título
|Artista(s) / Participantes
|Escenario / Lugar
|Entrada
|30-ago (sáb)
|21:00
|Concierto
|Nima Sarkechik (pianista franco-iraní)
|Teatro San Martín
|Pago
|4-sep (sáb)
|21:00
|Concierto - jazz contemporáneo
|La Con Todo Band – Pata ‘i Chancho
|Teatro Belgrano
|Pago
|4-sep (sáb)
|20:00
|Tributo + feria y DJ
|Tributo a Tool, Linkin Park y Korn; feria MAB; DJ
|Espacio Lola Mora
|Pago
|4-sep (sáb)
|--
|Concierto
|Patiño-Tréboles
|Facultad de Derecho
|Libre y gratuita
|6-sep (sáb)
|21:00
|Presentación de disco "Canciones del viento"
|Maggie Cullen (folk) - Ganadora Premio Gardel 2024
|Teatro San Martín
|Pago
|6-sep (sáb)
|--
|Espectáculo "Malamba"
|Propuesta de percusión, danza y canto protagonizada por mujeres
|Museo Casa Padilla
|Libre y gratuita
|8-10 sep
|--
|3º Congreso Federal de la Escena Lírica
|Master classes, talleres, presentaciones, ópera montaje; 1º Concurso de Canto Lírico del NOA "Diana López Esponda" (coord. Valeria Albarracín)
|Teatro San Martín
|Varía
|11-sep (jue)
|21:00
|Concierto
|Esteban Morgado, Franco Luciani, Mariela Acotto
|Teatro Belgrano
|Pago
|12-sep (vie)
|21:00
|Musical: Come From Away
|Elenco del musical
|Teatro San Martín
|Pago
|13-sep (sáb)
|21:00
|Musical: Come From Away
|Elenco del musical
|Teatro San Martín
|Pago
|12-sep (vie)
|--
|Espectáculo de danzas árabes
|Xeomara
|Sala Orestes Caviglia
|Pago
|12-sep (vie)
|--
|Concierto
|Minino Garay – Marimbanda
|Facultad de Derecho
|Libre y gratuita
|12-sep (vie)
|20:00
|Festival de cumbia "Arcanos del Desierto"
|Agustina Vita, Los Papachos, Las Musicletas
|Centro Cultural Juan B. Terán
|Pago
|14-sep (dom)
|20:00
|Feria de las Colectividades
|—
|Centro Cultural Juan B. Terán
|—
|14-sep (dom)
|20:00
|Concierto de piano (especial)
|Celina Liz y Mauricio Guzmán (pianistas)
|Teatro San Martín
|Pago
|16-sep (mar)
|21:00
|Concierto
|Miguel Trápaga (guitarrista) con cuarteto de cuerdas
|Teatro San Martín
|Pago
|18-sep (jue)
|21:00
|Concierto tanguero
|Guillermo Fernández y Angeleri; participación de Mariana Jarjal
|Teatro Belgrano
|Pago
|19-sep (vie)
|--
|Compañía de Danza Contemporánea
|Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán
|Sala Orestes Caviglia
|Pago
|19-sep (vie)
|--
|Concierto
|Snajer-Cantero (dúo)
|Facultad de Derecho
|Libre y gratuita
|19-sep (vie)
|--
|Estreno de ballet "Giselle"
|Elenco del ballet
|Teatro San Martín
|Pago
|20-sep (sáb)
|21:00
|Ballet "Giselle"
|Elenco del ballet
|Teatro San Martín
|Pago
|20-sep (sáb)
|18:00
|Festival de Rock
|Varias bandas locales
|Palacio de los Deportes
|Pago
|21-sep (dom)
|18:00
|Concierto Banda Sinfónica y agrupaciones
|Banda Sinfónica de la Provincia; Plazoleta All Star; Banda del Río Salí; Los Niños de la Latin Jazz
|Palacio de los Deportes
|Libre y gratuita
|21-sep (dom)
|20:00
|Concierto folklórico
|Los Puesteros
|Teatro San Martín
|Pago
|26-sep (vie)
|21:00
|Escuela Taller de Danza
|Escuela Taller de Danza dirigida por José Pinto
|Sala Orestes Caviglia
|Pago
|26-sep (vie)
|--
|Conciertos - gratuito
|Ñaños; Yuca Córdoba; Juan Martín Medina
|Facultad de Derecho
|Libre y gratuita
|26-sep (vie)
|20:00
|Feria de artesanos y música
|Calle Cortada; Ayahuasca Trip; Brahmans; Utópico Amanecer; feria y patio de comidas
|Espacio Lola Mora
|Pago
|27-sep (sáb)
|21:00
|Gala Lírica
|Orquesta y Coro Estables; dirección: Yeny Delgado
|Teatro San Martín
|Pago
|27-sep (sáb)
|--
|Escuela Taller de Danza (continuación)
|Escuela Taller de Danza dirigida por José Pinto
|Sala Orestes Caviglia
|Pago
|28-sep (dom)
|20:00
|Espectáculo de flamenco
|Carlos Rivero (percusionista)
|Teatro San Martín
|Pago
|1-oct (mié)
|21:00
|Concierto
|Luigi Borzillo (pianista, italiano)
|Teatro San Martín
|Pago
|3-oct (vie)
|21:00
|Concierto
|Demodé
|Teatro San Martín
|Pago