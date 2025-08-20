El 65° Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), comenzará el jueves 28 de agosto a las 21:00 en el Teatro San Martín con una gran producción de la ópera Carmen, de Georges Bizet. Se trata de una apertura potente y representativa de la vocación del festival: acercar propuestas de alta calidad a distintos públicos de la provincia.

La dirección musical estará a cargo del Maestro Emir Saúl y la puesta escénica del regisseur Carlos Branca. Participarán la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, junto a las destacadas solistas invitadas Vanina Guilledo y Paola Soneghetti. Carmen se presentará además los días 29 y 31 de agosto, y continuará con funciones el 5 y 7 de septiembre, brindando varias oportunidades para disfrutar de esta obra insigne.

Este festival, que se extenderá hasta el 4 de octubre, es reconocido a nivel nacional por su permanencia y la calidad de sus propuestas. En esta nueva edición la programación se desarrollará en diferentes escenarios de la provincia, con la continuidad del ciclo Cultura Bar y la inclusión de espectáculos en el interior. Así se afianza el objetivo del Septiembre Musical: descentralizar la oferta cultural y consolidar un circuito que llegue a diversos públicos.

Compartimos aquí solo una parte de la cartelera: la programación completa incluye muchas más propuestas artísticas que se irán dando a conocer. Invitamos a la comunidad a seguir las redes sociales del Ente Cultural de Tucumán, donde se irá actualizando diariamente la grilla con fechas, sedes y novedades.

Será una excelente oportunidad para disfrutar de música y escena con el sello de calidad que distingue a este festival. ¡No te lo pierdas!

Cronograma de eventos

FechaHoraEvento / TítuloArtista(s) / ParticipantesEscenario / LugarEntrada
30-ago (sáb)21:00ConciertoNima Sarkechik (pianista franco-iraní)Teatro San MartínPago
4-sep (sáb)21:00Concierto - jazz contemporáneoLa Con Todo Band – Pata ‘i ChanchoTeatro BelgranoPago
4-sep (sáb)20:00Tributo + feria y DJTributo a Tool, Linkin Park y Korn; feria MAB; DJEspacio Lola MoraPago
4-sep (sáb)--ConciertoPatiño-TrébolesFacultad de DerechoLibre y gratuita
6-sep (sáb)21:00Presentación de disco "Canciones del viento"Maggie Cullen (folk) - Ganadora Premio Gardel 2024Teatro San MartínPago
6-sep (sáb)--Espectáculo "Malamba"Propuesta de percusión, danza y canto protagonizada por mujeresMuseo Casa PadillaLibre y gratuita
8-10 sep--3º Congreso Federal de la Escena LíricaMaster classes, talleres, presentaciones, ópera montaje; 1º Concurso de Canto Lírico del NOA "Diana López Esponda" (coord. Valeria Albarracín)Teatro San MartínVaría
11-sep (jue)21:00ConciertoEsteban Morgado, Franco Luciani, Mariela AcottoTeatro BelgranoPago
12-sep (vie)21:00Musical: Come From AwayElenco del musicalTeatro San MartínPago
13-sep (sáb)21:00Musical: Come From AwayElenco del musicalTeatro San MartínPago
12-sep (vie)--Espectáculo de danzas árabesXeomaraSala Orestes CavigliaPago
12-sep (vie)--ConciertoMinino Garay – MarimbandaFacultad de DerechoLibre y gratuita
12-sep (vie)20:00Festival de cumbia "Arcanos del Desierto"Agustina Vita, Los Papachos, Las MusicletasCentro Cultural Juan B. TeránPago
14-sep (dom)20:00Feria de las ColectividadesCentro Cultural Juan B. Terán
14-sep (dom)20:00Concierto de piano (especial)Celina Liz y Mauricio Guzmán (pianistas)Teatro San MartínPago
16-sep (mar)21:00ConciertoMiguel Trápaga (guitarrista) con cuarteto de cuerdasTeatro San MartínPago
18-sep (jue)21:00Concierto tangueroGuillermo Fernández y Angeleri; participación de Mariana JarjalTeatro BelgranoPago
19-sep (vie)--Compañía de Danza ContemporáneaCompañía de Danza Contemporánea de TucumánSala Orestes CavigliaPago
19-sep (vie)--ConciertoSnajer-Cantero (dúo)Facultad de DerechoLibre y gratuita
19-sep (vie)--Estreno de ballet "Giselle"Elenco del balletTeatro San MartínPago
20-sep (sáb)21:00Ballet "Giselle"Elenco del balletTeatro San MartínPago
20-sep (sáb)18:00Festival de RockVarias bandas localesPalacio de los DeportesPago
21-sep (dom)18:00Concierto Banda Sinfónica y agrupacionesBanda Sinfónica de la Provincia; Plazoleta All Star; Banda del Río Salí; Los Niños de la Latin JazzPalacio de los DeportesLibre y gratuita
21-sep (dom)20:00Concierto folklóricoLos PuesterosTeatro San MartínPago
26-sep (vie)21:00Escuela Taller de DanzaEscuela Taller de Danza dirigida por José PintoSala Orestes CavigliaPago
26-sep (vie)--Conciertos - gratuitoÑaños; Yuca Córdoba; Juan Martín MedinaFacultad de DerechoLibre y gratuita
26-sep (vie)20:00Feria de artesanos y músicaCalle Cortada; Ayahuasca Trip; Brahmans; Utópico Amanecer; feria y patio de comidasEspacio Lola MoraPago
27-sep (sáb)21:00Gala LíricaOrquesta y Coro Estables; dirección: Yeny DelgadoTeatro San MartínPago
27-sep (sáb)--Escuela Taller de Danza (continuación)Escuela Taller de Danza dirigida por José PintoSala Orestes CavigliaPago
28-sep (dom)20:00Espectáculo de flamencoCarlos Rivero (percusionista)Teatro San MartínPago
1-oct (mié)21:00ConciertoLuigi Borzillo (pianista, italiano)Teatro San MartínPago
3-oct (vie)21:00ConciertoDemodéTeatro San MartínPago