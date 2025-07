Sin abusar del marketing o la publicidad, y con una apuesta por un catálogo bien valorado, Prime Video está ganando lugar entre las plataformas preferidas por los usuarios. Su contenido en materia de películas y series suele ser aclamada por el público a la vez que promedia altas puntuaciones en los sitios especializados.

En este contexto, una producción argentina protagonizada por el Chino Darín comenzó a ganar lugar. A pesar de haber sido estrenada en 2022, fue este año el momento en que logró mayor notoriedad. Sin hacer publicidad o marketing, "Historias para no contar" fue de las más elegidas y sorprendió a la mayoría.

De qué trata Historias para no contar, la desconocida película del Chino Darín

La película cuenta cinco historias independientes que se relacionan por la forma de analizar los sentimientos humanos. La mayoría de los relatos gira en torno a lo cotidiano, lo incómodo. Lo principal de las historias es el enfrentamiento de las personas con sus propios errores, en situaciones que lastiman, enojan o causan arrepentimiento o vergüenza.

Los títulos que dividen cada historia se llaman: Tengo ganas de verte, Sandra, Los Martes y los Jueves, Me has hecho muy feliz estos meses y París. Si bien cada uno ofrece un tono distinto, se relacionan por una situación en común, aquello que elegimos esconder, es decir, las historias para no contar.

Prime Video: elenco de Historias para no contar