Una tucumana en la gran final de “La Voz Argentina 2025”: cuándo será y cómo votar

La edición 2025 de La Voz Argentina llega a su esperado final y la audiencia se prepara para elegir al gran ganador de la temporada. El exitoso certamen musical conducido por Nico Occhiato coronará al nuevo campeón en dos galas consecutivas que prometen estar cargadas de talento y emoción.

El cierre del popular ciclo de Telefe se dividirá en dos noches clave. La primera parte de la gran final se emitirá este domingo 12 de octubre a las 22:15 hs. La definición y el anuncio del ganador tendrán lugar en la última gala, el lunes 13 de octubre a las 21:30 hs. Ambos programas se podrán ver en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

Los cuatro finalistas que buscan la gloria

Tras superar las audiciones a ciegas, las batallas y las galas de eliminación, solo cuatro participantes llegaron a la instancia decisiva, uno por cada equipo de los coaches:

Team Miranda!: la tucumana Eugenia Rodríguez irá a la gran final.

Team Lali: Alan Lez.

Team Luck Ra: Nicolás Behringer.

Team Soledad: Milagros Gerez Amud.

El público fue el encargado de consagrar al ganador a través de su voto. Los televidentes podían elegir a su artista favorito enviando un mensaje de texto (SMS) con el nombre del participante al número 9009 o ingresando a la página web oficial del programa, lavozarg.ar.

Premios millonarios para los finalistas

Además del prestigioso trofeo, el ganador de La Voz Argentina 2025 se llevará un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil Volkswagen Tera 0 km.

El resto de los finalistas también recibirá importantes recompensas económicas por su desempeño en el certamen:

Segundo puesto: 30 millones de pesos.

Tercer puesto: 15 millones de pesos.

Cuarto puesto: 5 millones de pesos.