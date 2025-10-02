Uno de los tucumanos quedó eliminado de "La Voz Argentina 2025“

La Voz Argentina (Telefe) tuvo una noche para el infarto. En la emisión del miércoles dos participantes de los Team Lali Espósito y Luck Ra quedaron en el camino por decisión de los coaches.

¿Qué participante del Team Lali fue eliminado de La Voz Argentina 2025?

El reality de cantantes de Telefe no da tregua y avanza a toda velocidad hacia sus instancias finales. Tal como lo había anticipado el día anterior Nico Occhiato, fueron dos los participantes que se despidieron en una misma noche.

En el contexto del Cuarto Round y luego de escuchar a todos los integrantes de su equipo, Lali tuvo la difícil decisión de salvar directamente sólo a dos participantes y terminó inclinándose por Alan Lez y Hugo Ruíz.

Tal como lo establece el reglamento del programa, el resto de los integrantes del equipo Lali quedaron a merced del voto del resto de los coaches.

De esta forma, Luck Ra, La Sole y Miranda! votaron mayoritariamente por darle continuidad a la participación de Valentino Rossi y Giuliana Piccioni; por lo que Iara Lombardi fue la concursante eliminada.

Vale recordar que en la gala previa Iara se olvidó parte de la letra de "Sarà perché ti amo", el clásico italiano de Ricchi e Poveri. Tal vez, ese fatal momento de distracción haya sido determinante al momento de la votación del jurado.

Tras quedar eliminada, Iara expresó lo que significó su paso por La Voz Argentina: "Gracias, es una experiencia única, hermosa y estoy muy orgullosa de ser Team Lali".

El conductor Nico Occhiato de deshizo en halagos hacia Iara: "Una gran artista, felicitaciones, la rompiste toda. Nos regalaste shows hermosos, siempre distintos y con un talento total".

En tanto Lali le deseo lo mejor para su carrera artística: "Un placer haberte escuchado cantar en este show, sos lo más hermosísimo, gracias por tanto. Y todo lo mejor para vos en tu carrera y conmigo siempre".

¿Qué participante del Team Luck Ra fue eliminado de La Voz Argentina 2025?

Tras la eliminación de la participante del equipo de Lali, llegó el turno para decidir la salida de un integrante del Team Luck Ra. La elección no es nada fácil ya que, en estas instancias del programa, todos los participantes demuestran tener un gran nivel artístico.

Luego de que todos los integrantes del equipo del cuartetero se presentaran sobre el escenario de La Voz Argentina, no quedó otra opción que comenzar con la eliminación.

Tras meditarlo, Luck Ra determinó que los que seguían en competencia eran Nicolás Behringer y Federico Mestre.

En tanto, el resto de los coach se inclinaron, a través de la votación, por Natalia Aponte y Tomás Dantas. De esta forma, el tucumano Lucas Barros quedó eliminado.

En sus palabras de despedida, Lucas agradeció haber podido ser parte de La Voz: "Quiero agradecer a este programa porque me hizo soñar, me hizo creer de nuevo en la música. Quiero agradecerles a todos los del jurado por sus consejos, sus palabras".

Y agregó: "Gracias especialmente a vos Facu, por tu cariño, por tu cercanía. Gracias por todo lo que me enseñaron, por todo lo que aprendí, a toda la producción y espero poder seguir en contacto con ustedes a lo largo de lo que será mi carrera musical, que tengo muchas cosas que aprender de ustedes, Los admiro mucho".

El broche final de la tensa noche de La Voz Argentina estuvo a cargo de Luck Ra con una gran noticia. El cuartetero hizo un anunció que sorprendió a todos: "Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas nos vemos ese día".