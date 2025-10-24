Valeria Gastaldi, integrante de Bandana, subió a sus redes sociales un contundente mensaje sentando posición respecto del difícil momento que vive su compañera de grupo Lowrdez Fernández.

¿Qué dijo Valeria Gastaldi de Bandana sobre Lowrdez Fernández?

La preparación del esperado regreso de Bandana a los escenarios sufrió una abrupta pausa luego de que se conociera la desaparición de una de sus integrantes, Lowrdez Fernández.

Desde la denuncia de su madre hasta el rescate de la cantante se vivieron horas de mucha tensión e incertidumbre en relación con la salud e integridad física de Lowrdez, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de violencia de género de su pareja Leandro García Gómez.

Durante todo el tiempo que duró el proceso de búsqueda de la artista, sus compañeras de grupo se comunicaron con su mamá, quien fue la que alertó a las autoridades sobre la desaparición de su hija, para expresarle su preocupación y brindarle el apoyo necesario.

Finalmente, luego de que la policía lograra hallar a Lowrdez y detener a García Gómez, Valeria Gastaldi se expresó en las redes con un breve, pero contundente mensaje.

"Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias", escribió.

Y agregó: "Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor a la familia de Lou. Mabel".

Mabel es el nombre de la mamá de Lowrdez que no dudó en denunciar la desaparición de su hija luego de hablar por teléfono con ella por última vez el domingo 19 de octubre y de no tener noticias desde entonces.

Tras el rescate de Lowrdez, la prioridad será evaluar su salud y dar los primeros pasos de su recuperación que contará con el acompañamiento no sólo de su familia, sino también de sus compañeras de grupo. Queda pendiente resolver qué pasará con la cantante en vista al anunciado regreso de Bandana a los escenarios.

¿Qué dijo Virginia Da Cunha de Bandana sobre la situación de su compañera de grupo Lowrdez Fernández?

Finalmente, la policía pudo encontrar a Lowrdez -luego de que su madre hiciera la denuncia por la desaparición de su hija- y detener a su pareja, Leandro García Gómez. La cantante, que fue hallada en un evidente estado de vulnerabilidad, comenzará ahora su recuperación en lo que será un largo proceso, pero todo parece indicar que lo peor ya pasó.

El desenlace de los acontecimientos trajo alivio a familiares, amigas y, por supuesto, a sus compañeras de grupo. Virginia Da Cunha expresó sus sentimientos respecto de lo sucedido con Lowrdez y también explicó por qué motivo no lo hizo antes.

"No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada", expresó la cantante en su cuenta de Instagram dando a entender el riesgo en el que se encontraba Lowrdez.

Enseguida remarcó la prioridad que se le dio al tema y el alivio que significó haberla encontrado: "Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy, gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo".

Finalmente, escribió: "Te amamos Lowrdez. Gracias Valeria Gastaldi y Lissa Vera".