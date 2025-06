Wanda Nara acusó a Icardi de provocar un trauma en sus hijas por haber quemado una mascota

En medio del escándalo judicial que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi, y mientras la Justicia evalúa denuncias cruzadas por la custodia de sus hijas, surgió una acusación que conmocionó tanto al entorno familiar como al público. Según le comentó la empresaria a un periodista desde Ibiza, el futbolista habría incinerado a Coco, el perro de la familia, en una parrilla, luego de su muerte, en presencia de Francesca e Isabella, lo que dejó a las niñas psicológicamente afectadas.

La revelación se dio a conocer en el programa LAM (América TV), a través del periodista Santiago Riva Roy, quien se encontraba cubriendo el conflicto desde el Chateau Libertador, donde ocurrió uno de los recientes enfrentamientos entre los exesposos. En diálogo con el ciclo conducido por Ángel de Brito, el cronista afirmó que Wanda le autorizó a contar lo que calificó como un “relato desgarrador”: “Cuando murió uno de los perros de la familia, un Weimaraner, Mauro lo quemó”, dijo al aire. “Lo prendió fuego en la parrilla y las nenas lo vieron”.

“Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar esto”, insistió Riva Roy, reconociendo el carácter extremo del relato. El periodista incluso se permitió una reflexión al aire: “Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo”, dijo esperando que los fuertes hechos no hayan ocurrido, sobre todo ante los ojos de las menores.

El animal, de raza Weimaraner, se llamaba Coco y había fallecido en 2019 con apenas dos años de vida. En ese contexto, según la versión de Wanda, Icardi habría decidido deshacerse del cuerpo mediante el fuego, encendiendo una parrilla en el hogar familiar. La situación habría sido presenciada por las niñas, quienes actualmente continúan con terapia psicológica por el trauma que les habría provocado presenciar ese acto.

Desde el punto de vista judicial, la acusación se dio a conocer poco después de que Mauro Icardi presentara una denuncia formal por desamparo contra su exesposa, en la que expuso que las hijas no estarían cumpliendo con el régimen de visitas acordado. A raíz de ello, el colegio al que asisten las menores se comunicó con el juez que entiende en la causa, lo que marcó un punto de inflexión en la disputa.

La denuncia no pasó inadvertida en el panel de LAM, donde Yanina Latorre expresó fuertes dudas sobre la veracidad del relato. “Wanda cuando se las ve negras se inventa estas cosas”, afirmó la panelista, aunque reconoció que el dato fue efectivamente transmitido por ella al periodista. “Ya sé que te lo dijo. Porque me contó la verdad”, agregó. Para Latorre, el testimonio encajaría en una estrategia de Wanda para contrarrestar el efecto mediático y legal de la denuncia presentada por Icardi.

Ángel de Brito, conductor del programa, fue más allá y vinculó el hecho con otras conductas que, según su criterio, demostrarían un patrón. “Me parece un horror lo que le hacen a las chicas. A mí me parece que es un padre violento”, dijo. “¿No viste los chats y los audios que escuchamos acá? Cuando la amenaza a la madre, que contaba cómo se garchaba al negro, y que le iba a arruinar la vida... eso es un tipo violento”.

En el mismo programa también se recordó otro episodio reciente en el que Mauro habría tenido un comportamiento agresivo frente a sus hijas: el incidente en el ascensor del Chateau, cuando las menores lloraban mientras eran tironeadas en medio de una discusión entre sus padres. Para el entorno cercano, todos estos eventos configuran una dinámica familiar hostil en la que las niñas estarían siendo expuestas a situaciones de extrema tensión emocional.