Ya están a la venta las entradas para el 53º Festival Nacional del Limón: conocé cómo adquirir la tuya

Comienza la cuenta regresiva para uno de los festivales más familiares y convocantes del norte: el 53º Festival Nacional del Limón, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Club Atlético Villa Mitre de Tafí Viejo.

La organización informó que ya están a la venta las entradas y que existen diferentes formas de adquirirlas, tanto de manera online como presencial, para facilitar el acceso del público.

¿Dónde y cómo comprar las entradas?

✅ Venta online

Podés comprar tu entrada digital a través de la Página Oficial del Festival Nacional del Limón. Una vez realizada la compra, el acceso QR llegará directamente al correo electrónico registrado.

✅ Venta presencial

También se pueden conseguir de forma física en los siguientes puntos:

Oficinas del Club Atlético Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba, Tafí Viejo)

Casa central de Tarjeta Sucrédito (San Martín 836, San Miguel de Tucumán)

Centro de compras Gómez Pardo (Diagonal Raúl Lechesi)

Importante: si comprás tu entrada a través de Sucrédito, podés abonarla en hasta 4 cuotas sin interés, lo que representa una ventaja accesible para el público.

🎟️ Precios