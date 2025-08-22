Ya están a la venta las entradas para el 53º Festival Nacional del Limón: conocé cómo adquirir la tuya
El evento se realizará el 12 y 13 de septiembre en Tafí Viejo. Las entradas ya pueden adquirirse de forma online o presencial, con opciones de pago en cuotas.
Comienza la cuenta regresiva para uno de los festivales más familiares y convocantes del norte: el 53º Festival Nacional del Limón, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Club Atlético Villa Mitre de Tafí Viejo.
La organización informó que ya están a la venta las entradas y que existen diferentes formas de adquirirlas, tanto de manera online como presencial, para facilitar el acceso del público.
¿Dónde y cómo comprar las entradas?
✅ Venta online
Podés comprar tu entrada digital a través de la Página Oficial del Festival Nacional del Limón. Una vez realizada la compra, el acceso QR llegará directamente al correo electrónico registrado.
✅ Venta presencial
También se pueden conseguir de forma física en los siguientes puntos:
- Oficinas del Club Atlético Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba, Tafí Viejo)
- Casa central de Tarjeta Sucrédito (San Martín 836, San Miguel de Tucumán)
- Centro de compras Gómez Pardo (Diagonal Raúl Lechesi)
Importante: si comprás tu entrada a través de Sucrédito, podés abonarla en hasta 4 cuotas sin interés, lo que representa una ventaja accesible para el público.
🎟️ Precios
- Entrada general: $20.000
- Platea: $40.000