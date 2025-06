Este martes, Yanina Latorre sorprendió en su programa al aparecer con un look de polera que le tapaba todo el pecho. Los panelistas quedaron en shock ya que en el estudio suele hacer calor por las luces, por eso le preguntaron a qué se debía su outfit.

“Estoy en polera desde ayer porque me hice un láser en el pecho para sacarme las manchas de vieja porque la gente me critica. Me dicen: ‘Qué cuello de vieja’”, explicó la conductora.

Luego, la esposa de Diego Latorre detalló cómo fue el procedimiento al que se sometió: "Me hicieron láser y tengo el pecho quemado como de segundo grado. No lo puedo mostrar así, pero bueno, se lo muestro a mis fans”.

Acto seguido, le mostró los resultados a los panelistas. "Son manchas negras, pero según mi dermatólogo está bueno este procedimiento“.

Para cerrar el tema, Ximena Capristo, una de las integrantes de Sálvese quien pueda (América), sumó con humor: “¡Qué buenas lolas tenés!”. Latorre se rio y lanzó una confesión: "A Lizardo (Ponce) se las muestro siempre, pero él se espanta y se tapa la cara“.