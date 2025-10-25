Día Mundial de la Pasta: por qué se celebra el 25 de octubre

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, un alimento presente en la cocina de millones de personas alrededor del mundo.

La fecha conmemora el primer Congreso Mundial de la Pasta, que se realizó en Roma en 1995, un encuentro que reunió a productores, chefs y expertos para resaltar la importancia cultural y gastronómica de este plato.

Desde entonces, la celebración es organizada por la Organización Internacional de la Pasta (IPO), que promueve actividades y conferencias en ciudades como Barcelona, Ciudad de México, Dubái, Estambul y Nueva York, acercando al público la historia, la producción y la diversidad de la pasta.

Si bien la pasta está asociada a la gastronomía italiana, su origen sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores creen que podría haber surgido en Asia, a partir de fideos antiguos, mientras que otros sostienen que se desarrolló en distintas regiones al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, fue en Italia donde alcanzó su máxima expresión y se convirtió en un verdadero emblema culinario.

Cómo hacer unos sabrosos fideos caseros en simples pasos

En el marco del Día Mundial de la Pasta, se puede poner a prueba una exquisita receta de fideos caseros acompañados de un clásico tuco, que combina tradición y sabor en cada bocado.

Ingredientes para los fideos (por persona)

1 huevo

100 g de harina 0000 (también puede usarse 000)

1 cucharada de aceite de oliva (opcional)

Una pizca de sal (opcional)

Preparación de los fideos

Mezclar la harina con la sal en un bol y hacer un hueco en el centro.

Agregar el huevo y el aceite (opcional). Batir con una cuchara o tenedor hasta formar una masa.

Amasar durante 15-20 minutos hasta obtener una textura homogénea. Dejar descansar 30 minutos.

Estirar la masa hasta el grosor deseado con una máquina de pastas o un palo de amasar, doblando y estirando varias veces.

Cortar en la forma elegida, espolvorear con harina y dejar orear 30 minutos.

Cómo preparar el tuco

Ingredientes:

3 dientes de ajo

2 cebollas medianas

½ pimiento morrón

1 trozo de carne (roast beef recomendado)

1 trocito de zanahoria

1 lata de puré de tomates

1 lata de tomates cubeteados o enteros

Caldo de verduras (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Condimentos al gusto: pimentón, ají molido, orégano, tomillo, laurel…

Un chorrito de vino (opcional)

Preparación: