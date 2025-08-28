Dolor por la muerte de un joven de 15 años de las inferiores del Atlético
El Club Atlético Tucumán confirmó el miércoles por la noche el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de las divisiones juveniles del “Decano” de apenas 15 años. La noticia generó una fuerte conmoción y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para el joven futbolista de la categoría 2009.
En un comunicado oficial, la institución lamentó profundamente la pérdida:
“El Club Atlético Tucumán lamenta comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de nuestra división juveniles, categoría 2009, integrante del bloque azul. Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y entrenadores en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma”.
El pesar trascendió las fronteras del club. Desde Concepción Fútbol Club también expresaron sus condolencias y recordaron el vínculo familiar de Mateo con el exjugador Damián Briseño:
“El Concepción Futbol Club lamenta el fallecimiento de Mateo Briseño, sobrino de un ex jugador Cuervo, Damián Briseño. Enviamos nuestras condolencias a sus padres, familiares y amigos. QEPD”.
Los restos de Mateo Briseño serán velados este jueves 28 de agosto desde las 08:00 en Sala Serra (24 de Septiembre 1447, Concepción).
La partida del juvenil provocó un profundo dolor en la familia del fútbol tucumano, que se unió en mensajes de apoyo y solidaridad hacia sus allegados. /Contexto