En un comunicado oficial, la institución lamentó profundamente la pérdida:

“El Club Atlético Tucumán lamenta comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de nuestra división juveniles, categoría 2009, integrante del bloque azul. Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y entrenadores en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma”.

El pesar trascendió las fronteras del club. Desde Concepción Fútbol Club también expresaron sus condolencias y recordaron el vínculo familiar de Mateo con el exjugador Damián Briseño:

“El Concepción Futbol Club lamenta el fallecimiento de Mateo Briseño, sobrino de un ex jugador Cuervo, Damián Briseño. Enviamos nuestras condolencias a sus padres, familiares y amigos. QEPD”.

Los restos de Mateo Briseño serán velados este jueves 28 de agosto desde las 08:00 en Sala Serra (24 de Septiembre 1447, Concepción).

La partida del juvenil provocó un profundo dolor en la familia del fútbol tucumano, que se unió en mensajes de apoyo y solidaridad hacia sus allegados. /Contexto

