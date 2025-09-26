Vecinos y turistas podrán recorrer este fin de semana las ferias organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en distintos espacios públicos de la ciudad, donde habrá una rica oferta de la gastronomía local, artesanías y artículos elaborados por emprendedores, en un ambiente ideal para compartir en familia al aire libre.

Los puestos gastronómicos, de artesanos y de emprendedores ofrecerán sus productos en los parques Avellaneda y El Provincial y en el Barrio Manantial Sur, donde el sábado se desarrollará una edición especial.

Por otro lado, los feriantes estarán el domingo en el Hipódromo de Tucumán para acompañar la gran Fiesta por el Día de la Ciudad, un evento gratuito con la presentación de grandes artistas de renombre nacional, como La Konga y Luck Ra, junto referentes de la música local, como Los Avelinos 3G, La Wai Fai y Las 4 Cuerdas.

La programación se detalla a continuación:

Feria de Emprendedores: el sábado 27 de septiembre, de 16 a 22 h, en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco; y el domingo 28, de 14 a 00 h, en el Hipódromo de Tucumán, para acompañar la Fiesta de la Ciudad. Se podrán conseguir artículos de indumentaria, juguetería y decoración.

Feria Gourmet: el sábado 27 de septiembre, de 17 a 00 h, en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción, los puestos tendrán una variada oferta gastronómica, con platos regionales y comidas rápidas elaborados por emprendedores locales. El domingo 28, de 14 a 00 h, los feriantes sumarán sus propuestas a quienes concurran al Hipódromo para disfrutar de la Fiesta de la Ciudad.

Feria de Artesanos: el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, de 16 a 23 h, en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminerías internas, se podrán conseguir regalos fabricados en madera, cerámica, tejidos y otros artículos elaborados por manos tucumanas.

Paseo Gastronómico: el domingo 28 de septiembre, de 14 a 00, los puestos de venta de comidas regionales, postres, bebidas y otros productos para todos los gustos se instalarán en el Hipódromo de Tucumán para formar parte de la Fiesta de la Ciudad.

Feria Parque Quinto Centenario: el domingo de 28, de 14 a 00, los emprendedores y artesanos que forman parte de ese espacio ofrecerán sus artesanías y productos gastronómicos a las familias que participen de la gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo.

Feria Manantial Sur: el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, de 16 a 21, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, se reeditará este espacio de encuentro barrial, con artesanías, gastronomía y emprendimientos familiares. El sábado esta feria tendrá una edición especial, con un espectáculo a cargo de academias invitadas del barrio, un desfile de candidatas a reina y princesas de Manantial Sur y un show musical en vivo de Los Avelinos 3G.

Las ferias se suspenden en caso de lluvia. /SMT