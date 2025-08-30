Falleció Pablo Lucci, empresario clave del limón tucumano y de la agroindustria regional
El empresario e ingeniero agrónomo tenía 59 años y falleció este sábado. Era uno de los líderes del Grupo Lucci, que opera Citrusvil, una de las exportadoras de limones más importantes del mundo. Su legado es recordado con profundo respeto en el ámbito productivo y social de la región.
Hondo pesar causó en el sector agroindustrial y en distintos ámbitos sociales el fallecimiento de Pablo Lucci, ingeniero agrónomo y uno de los principales referentes del empresariado tucumano. Tenía 59 años y murió este sábado a consecuencia de un infarto.
Lucci se sintió mal y fue trasladado a un sanatorio privado del centro de San Miguel de Tucumán, pero lamentablemente falleció. Sus restos son velados en el Parque de la Paz: este sábado hasta las 21 y el domingo a partir de las 9.
Apasionado del campo, de perfil bajo y comprometido con el trabajo, Pablo recorría personalmente los campos del grupo y supervisaba cultivos de limón, caña, granos, nueces y viñedos, estos últimos parte de una etapa de diversificación que había encarado en los últimos años.
Era hijo de Vicente Lucci, inmigrante italiano y fundador del conglomerado agroindustrial que hoy lidera Citrusvil, una de las principales exportadoras de limones del mundo. El grupo tiene operaciones en Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero, y abarca diversas áreas del agro: desde la producción primaria hasta el procesamiento y la exportación, con una estructura de integración vertical.
Junto a su hermano Daniel, Pablo era una de las caras visibles del holding, que, además de Citrusvil, incluye firmas como Viluco, Engordar, Nueces de Catamarca y El Pucará.
Quienes lo conocieron destacan su integridad personal, su compromiso social y su visión innovadora. Siempre buscó generar valor con sentido humano, apostando al desarrollo sustentable, al aporte comunitario y al cuidado del medioambiente.
Su legado, en palabras de sus colaboradores y allegados, quedará marcado en el personal del grupo y en todos los sectores productivos de la región, donde supo dejar huella como uno de los empresarios más influyentes y respetados de Tucumán.