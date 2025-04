Para que vecinos y visitantes disfruten el fin de semana extra largo en San Miguel de Tucumán, la Municipalidad programó una nutrida agenda de eventos culturales, artísticos y recreativos.

En la programación se destacan la intervención urbana Pascua en la Ciudad que se realizará en la Plaza Independencia y los paseos guiados a bordo del Bus Turístico para celebrar Semana Santa. También se reeditarán las tradicionales ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores y habrá espectáculos de música y teatro, entre otras propuestas.

El detalle de la agenda es el siguiente:

Miércoles 16 de abril

19 h - Con una jornada deportiva y recreativa, la celebrará el Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora el 6 de abril. En la Plaza San Martín, habrá clases de gimnasia, baile, sorteos y sorpresas, organizadas por la Dirección de Deportes, que depende de la Secretaría de Cultura de la comuna capitalina. Se suspende por lluvia.

20 h - En el marco del ciclo La Música que Queremos, el miércoles 16 de abril, se presentará el grupo Malamba, con entrada libre y gratuita. Se trata de una puesta artística integral de percusión, danza y canto, que fusiona ritmos musicales de raíz folclórica de Argentina y Latinoamérica.

Jueves 17 de abril

9.30 h – Paseo guiado del Bus Turístico SMT, con un nuevo circuito cultural y religioso, que combina arquitectura, cultura y patrimonio espiritual. Incluye visitas a templos históricos, monumentos icónicos y espacios culturales en el corazón de la ciudad. El lugar de encuentro es la Plaza Independencia, por calle Laprida. El itinerario incluye una breve introducción histórica de la ciudad; una visita a la Iglesia San Francisco; un recorrido por puntos emblemáticos como el Ex Banco Provincia, Jockey Club, Caja Popular de Ahorros, Casa de Gobierno, Casa Padilla y Casa Nougués, entre otros; y paradas especiales en la Iglesia Catedral y en la Basílica de La Merced. Después, se visitan el Parque 9 de Julio, el Reloj Floral y el Museo de la Industria Azucarera; la Parroquia Inmaculado Corazón de María y la Parroquia San Juan Don Bosco, con su cripta subterránea. Las inscripciones se reciben mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt , en la sección inscripción Bus Turístico.

16 h – El Bus Turístico realizará el tradicional circuito histórico cultural que incluye un recorrido por Plaza Independencia (Centro Cultural A. Rougés, Federación Económica, Ex Hotel Plaza, Jockey Club, Iglesia San Francisco, Casa de Gobierno, Museo Casa Padilla), una visita a la Casa Museo de la Ciudad y un paseo por el Parque 9 de Julio y el Museo de la Industria Azucarera. Las inscripciones se reciben mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt , en la sección inscripción Bus Turístico.

Viernes 18 de abril

16 h – City Tour a bordo del Bus Turístico SMT. Parte de la Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Recorre la Plaza Independencia y lugares destacados de sus inmediaciones, como el ex Banco Provincia, Federación Económica, Jockey Club, Caja Popular de Ahorros, ex Cine Plaza, Iglesia San Francisco, Casa de Gobierno, Museo Casa Padilla, Centro Cultural Alberto Rougés e Iglesia Catedral. Luego recorre Plaza Urquiza, Teatro San Martín, Colegio Nacional, el Parque 9 de Julio, el Museo de la Industria Azucarera y el Reloj Floral. Después se traslada a barrio Sur, donde pasa por el Palacio de los Tribunales, Plaza San Martín y Plaza San Belgrano hasta llegar al Barrio La Ciudadela, donde están el Ex Mercado de Abasto y el Teatro Rosita Ávila. Concluye en el Parque Avellaneda, mostrando el Monumento del Bicentenario y el Cementerio del Oeste. Las inscripciones se reciben mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt , en la sección inscripción Bus Turístico.

Sábado 19 de abril

17 h a 00 h - Paseo Gastronómico en el Parque el Provincial, sobre avenida Roca y 9 de Julio.

17 h a 23 h - Feria de Artesanos en el Parque el Provincial, sobre avenida Roca y Chacabuco.

17 h a 23 h - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminerías centrales.

18 a 00 h - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.

Domingo 20 de abril

17 h a 00 h - Paseo Gastronómico en el Parque el Provincial, sobre avenida Roca y 9 de Julio.

17 h a 23 h - Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y Asunción y caminerías centrales.

17 h a 00 h - Feria de Emprendedores en 24 de Septiembre al 300, a pocos metros de la Plaza Independencia.

18 a 00 h - Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.

18 h - Se presentará la obra de clown "Payasada", en el Barrio San Martín, en la Plaza Azcuénaga (Alsina y Horacio Poviña), con entrada libre y gratuita, en el marco del proyecto Teatro en los Barrios, que forma parte del programa “Crear Encuentro”, impulsado por la Secretaría de Cultura municipal. Se suspende por lluvia.

21.30 h - Pascua en la Ciudad: la Plaza Independencia será el escenario de una gran intervención urbana con la participación de más de100 artistas locales en escena, bombistas, copleras, bailarines, músicos y cinco ballets folklóricos, quienes serán los protagonistas de una noche de celebración pascual. Participarán Adriana Tula, Sofía Ascárate, Esteban Martínez Mirabella, Poly Argañaraz y Nicolás Tula con sus voces. La dirección de percusión estará a cargo de Fernando " Negro" Burgos, Nicolás Brizuela dirigirá los ballets, y la coordinación de los artistas será de María José Stefani. Su sumarán también los grupos Malamba, Caracú (taller grupal de bombo y ensamble), el taller de bombo legüero de Tucumán, el taller de caja coplera Waki Turay, el colectivo de artistas Jardín de Gentes, el grupo de bombos del profesor Adrián Sosa y percusionistas independientes, entre otros. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia.

Horario de la Oficina de Información Turística municipal para el fin de semana largo

La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100) abrirá el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20, de 9 a 13 h y de 17 a 21 h. En el lugar, los visitantes pueden solicitar información sobre los atractivos turísticos, rutas religiosas y oferta gastronómica, entre otros lugares de interés que pueden visitar en nuestra Ciudad Histórica.

Cómo funcionarán los museos municipales

El jueves 17, sábado 19 y domingo 20 de abril, el Museo Mercedes Sosa, el Museo de la Industria Azucarera, la Casa Museo de la Ciudad y la Casa Belgraniana, abrirán en sus horarios habituales.

En tanto, el viernes 18 de abril, feriado nacional, estarán cerrados al público. /SMT