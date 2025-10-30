Un joven oriundo de Gualeguay se volvió viral en redes sociales en las últimas horas por su increíble parecido con Javier Milei. Tras mostrar su rutina y quehaceres diarios en TikTok, el hombre tomó gran relevancia por su apariencia, que luce bastante parecida a la del presidente.

Se trata del usuario @mileiii.gualeyo040, del cual no se conoce más dato que ese. Según se puede apreciar en su perfil, es un gran admirador del jefe de Estado, por lo que el parecido que la gente le marca constantemente no es más que un halago para el joven entrerriano.

Cabe señalar que, una vez viralizado su contenido, la atención de los usuarios se centró intensamente en los gestos y ademanes del protagonista del video, provocando comentarios como la observación de que “se ríe igual que Milei”, además de destacar que “hasta el peinado es igual”.

El material audiovisual no se limita a mostrar al joven en tareas culinarias, sino que incluye varias tomas que subrayan su perfil "cotidiano y espontáneo", como una secuencia donde se lo ve bebiendo mate en una camioneta y otra posando con una bebida en la mano.

A pesar del consenso general, no todas las opiniones convergieron en el parecido. Ciertos usuarios manifestaron su escepticismo con comentarios como “no se parece tanto” o “es solo el mismo corte de pelo”. Por otro lado, la polarización generó comentarios políticos también, del tipo “tráiganme una urna que lo voto también”.

El resultado inmediato fue que sus videos se transformaron en los más comentados de la semana en TikTok Argentina, lo que reitera el papel crucial del humor político en las plataformas digitales. En la era digital, donde cualquier particularidad es susceptible de convertirse en meme, este supuesto “doble de Milei” consiguió un efecto inesperado: eclipsar, momentáneamente, al propio presidente en las tendencias de la semana. /Minutouno