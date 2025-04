Anuncio del Gobierno Acuerdo con el FMI: el primer desembolso será de US$ 12.000 millones y llegará el martes En junio, el Fondo destinará otros US$ 2.000 millones. Mientras que sobre los US$ 1.000 millones restantes, que deberían llegar este año, el Ministerio de Economía todavía no ha confirmado la fecha.