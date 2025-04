BFGoodrich y el Plan Canje: una nueva era para los fanáticos de las 4x4 en Argentina

En un movimiento estratégico que apunta tanto a entusiastas del off-road como a conductores urbanos con vehículos SUV y pick-up, BFGoodrich presentó este martes sus nuevos neumáticos All-Terrain KO3, diseñados para un uso mixto en asfalto y terrenos difíciles. El lanzamiento tuvo lugar en la pista de pruebas de Arawak, donde periodistas de Argentina y Brasil pusieron a prueba las cubiertas en diferentes superficies y con distintos tipos de vehículos.

Pero la verdadera novedad no vino solo del caucho. Durante el evento, Carlos Spinazzola, responsable de Marketing de Producto de BFGoodrich y Michelin en Argentina, anunció oficialmente el “Plan Canje” de neumáticos para vehículos 0km, una iniciativa que busca resolver un viejo problema del mercado automotor local: los neumáticos de fábrica que no cumplen con las expectativas del usuario real.

¿En qué consiste el “Plan Canje”?

En Argentina, muchos modelos 4x4 se comercializan con neumáticos exclusivamente pensados para asfalto, lo que limita seriamente su rendimiento en terrenos complejos. Esto obligaba a los usuarios a malvender cubiertas nuevas y adquirir un juego completo más apto para el off-road, con una fuerte pérdida económica.

El nuevo acuerdo entre BFGoodrich, Michelin, automotrices y concesionarios, plantea una alternativa superadora: que el cliente pueda entregar en parte de pago los neumáticos de fábrica y acceder a cubiertas de mayor performance antes de retirar su 0km. Este plan también involucra a las compañías de seguros, interesadas en adquirir neumáticos “semi-nuevos” para reponer en siniestros.

Toyota, Jeep, Ram y más marcas ya se suman al plan

Toyota fue la primera automotriz en implementar el Plan Canje, a través de toda su red de concesionarios. Le siguió Northville, que agrupa varias marcas, entre ellas Jeep y Ram. Además, ya se iniciaron conversaciones con Volkswagenpara incorporar su red comercial.

Algunos concesionarios incluso comenzaron a exhibir vehículos ya equipados con neumáticos BFGoodrich, con el objetivo de atraer al público que valora un estilo más aventurero desde el primer día.

KO3: Tecnología All-Terrain de última generación

El modelo KO3 llega para mejorar el rendimiento todoterreno sin sacrificar el confort sobre asfalto, y responde a la demanda de un público que no quiere resignar seguridad ni estética.

Estos neumáticos se posicionan como una evolución del reconocido KO2, e incorporan mejoras en tracción, durabilidad y resistencia a cortes.

Beneficio económico directo para el cliente

El valor del plan canje varía según el caso, especialmente si el usuario quiere cambiar no solo de marca sino también de medida. Sin embargo, el objetivo es siempre lograr que el cliente no pierda dinero por los neumáticos que no utilizará. Esto se convierte en un incentivo clave para optar por neumáticos de gama superior desde el inicio, sin asumir el 100% del costo adicional.

En palabras de Spinazzola: “Ya no tienen que tirar cuatro cubiertas nuevas ni desembolsar todo el costo de un neumático premium. La clave es que la ecuación económica cierre bien para el consumidor”.

Con el KO3 y el Plan Canje, BFGoodrich no solo apunta a ganar terreno en el mercado automotor regional, sino también a redefinir el modo en que los conductores eligen equipar sus vehículos nuevos.