Chevrolet lanzó en el mercado argentino los renovados Onix y Onix Plus, el hatchback y el sedán ubicados en el segmento B producidos en Brasil, de donde llegan con las versiones 1.0T LT MT, 1.0T LTZ AT y 1.0T Premier AT, además de la 1.0T RS AT exclusiva del primero.

Este doble lanzamiento fue realizando conjuntamente con la renovación local de la Tracker producida en Argentina, y el arribo del primer modelo completamente eléctrico de la marca de General Motors: el Spark EUV.

Qué cambió

Al igual que la Tracker, estos modelos recibieron un nuevo sector frontal con cambios en ópticas (full LED), parrilla y paragolpes, junto con una zona posterior con nuevas ópticas transparentes para el Onix Plus y un nuevo difusor para el Onix.

Puertas adentro, estos autos de Chevrolet le dieron la bienvenida al concepto de “habitáculo virtual”, con un novedoso tablero digital de 8 pulgadas y un nuevo sistema multimedia MyLink con pantalla de 11 pulgadas.

Equipamiento de confort y seguridad

El equipamiento general además incluye aire acondicionado automatizado con inteligencia artificial, conectividad con teléfonos, acceso sin llave, OnStar, App MyChevrolet, control de velocidad crucero, encendido remoto, apertura de aproximación de llave y estacionamiento semiautomático.

La seguridad de los nuevos Onix y Onix Plus está cubierta con seis airbags, indicador de punto ciego, cámara de visión trasera, sensores de estacionamiento delanteros y traseros e indicador de presión de los neumáticos.

Mecánica conocida

El motor de ambos modelos es el naftero 1.0 turbo de tres cilindros que produce 116 CV de potencia y 160 Nm de torque. En la versión LT se une a la caja manual de cinco marchas y desde la LTZ se combina con la caja automática de seis velocidades.

Precios, garantía y colores

Los nuevos Chevrolet Onix y Onix Plus tienen una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y los colores Gris Obscuro (“The Drake Met”), Gris Plata (“Sharkskin”), Blanco (“Summit White”), Negro (“Black Meet Kettle”), Azul (“Some Kinda Blue”) y Rojo (“Jinx”).

Precios:

Onix Hatchback LT 1.0 MT: $25.560.900

Onix Hatchback LTZ 1.0 AT: $28.546.900

Onix Hatchback Premier 1.0 AT: $30.912.900

Onix Hatchback RS 1.0 AT: $31.287.900

Onix Plus LT 1.0 MT: $25.560.900

Onix Plus LTZ 1.0 AT: $28.546.900

Onix Plus Premier 1.0 AT: $30.912.900