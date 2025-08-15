Chevrolet confirmó que la Captiva regresará a la Argentina a fin de año. Se trata de una nueva generación del modelo, ahora producida en China y basada en el Wuling Starlight S, marca con la que General Motors (propietaria de la marca del moño) posee una alianza en el país asiático.

La automotriz informó que, en su primera etapa en el mercado argentino, el nuevo SUV mediano y global será comercializado con la tecnología híbrida enchufable (PHEV). Además, anticipó que en el futuro “podría llegar en una versión 100% eléctrica”.

Desde Chevrolet dijeron que el modelo se encuentra actualmente en proceso de homologación, para lo que se realizan “rigurosas pruebas para cumplir con los altos estándares de la marca y las expectativas del consumidor local”, algo que ya había realizado con el Spark EUV lanzado recientemente en el mercado local.

Cómo es la nueva Captiva PHEV

La automotriz a��n no brindó detalles sobre las características de la configuración destinada a Argentina. Sin embargo, el anticipo realizado recientemente en México podría ser un anticipo de lo que veremos localmente.

En el país norteamericano, la Captiva tendrá un sistema híbrido enchufable que combina un motor naftero de 1,5 litros con un motor eléctrico, conjunto que permite una potencia total de 204 caballos.

La marca de General Motors también reveló (en México) que la propuesta electrificada permite una autonomía total -y aproximada- que supera los 1.000 kilómetros, combinando movilidad eléctrica en ciudad con largos recorridos en ruta.

Captiva EV (100% eléctrica)

En el mercado chino, el modelo de Wuling en el que se basa esta versión posee un motor eléctrico que genera una potencia de 150 kW, equivalente a 204 caballos, además de entregar 310 Nm de torque.

El propulsor con cero emisiones permite alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h y es abastecido por una batería cuya capacidad brinda una autonomía de 510 kilómetros con cada carga completa de energía eléctrica.