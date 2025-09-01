Longo Repuestos suma un nuevo local en la Capital

Con una gran convocatoria, Longo Repuestos inauguró este domingo 31 de agosto su nuevo local en Av. Mitre esquina Corrientes, reafirmando su crecimiento en el rubro automotor y su compromiso con los clientes tucumanos.

La firma, fundada en 1997 por Alfredo Luis Longo y con más de 25 años de trayectoria, suma ahora su segunda sucursal; la primera está en Tafí Viejo, y consolida su presencia en la provincia como referente en la comercialización de repuestos originales Renault y marcas alternativas.

“En Longo Repuestos buscamos que el cliente no solo compre un repuesto, sino que sienta que invierte con seguridad y respaldo”, destacaron durante el evento. Esa filosofía se refleja en un asesoramiento personalizado y honesto, sustentado en tres prácticas clave: escucha activa, diagnóstico técnico y una atención cercana que promueve la fidelización.

“Cumplir 25 años es un gran logro, sobre todo teniendo en cuenta los contextos económicos que atravesó el país. Somos la segunda generación y estamos muy orgullosos de haber sostenido el proyecto con la misma pasión y compromiso de siempre, brindando a nuestros clientes la mejor atención y asesoramiento”, expresó Franco Longo, uno de los propietarios.

“Sentíamos que los clientes necesitaban un local en esta zona y quisimos dar ese paso. Nuestro diferencial está en la financiación y en la formación constante de nuestro equipo, porque creemos que un buen asesoramiento es tan importante como el repuesto mismo”, expresó Yohana Stranieri.

El nuevo local se integra a una estructura que ofrece más de 5.000 artículos en stock, disponibilidad inmediata gracias a acuerdos con proveedores y logística eficiente, y beneficios exclusivos como la bonificación y financiación con tarjetas de crédito, una propuesta única en el mercado local.

De cara al futuro, Longo Repuestos proyecta fortalecer la venta online y multicanal, abrir puntos de retiro en zonas estratégicas y optimizar la logística de envíos, con el objetivo de acercar más y mejores soluciones a los clientes de toda la provincia.

Con esta nueva apertura, Longo Repuestos confirma que su crecimiento se apoya en tres pilares fundamentales: más stock, más canales de venta y mejores alianzas comerciales, siempre con la misión de ser la primera opción de quienes buscan calidad, confianza y respaldo en repuestos automotrices.