Peugeot lanzó los nuevos SUV 3008 y 5008 en Argentina: características y precios

Peugeot renovó los SUV más grandes de la familia, 3008 y 5008, con cambios que se reflejan tanto en el diseño, con una estética actualizada; como en su estructura, ya que estrenan la plataforma STLA Medium de la francesa.

Este cambio también aporta una nueva experiencia de conducción, especialmente con el 3008, que cambió su aerodinámica al adoptar el estilo fastback. El 5008, por su parte, mantiene sus formas, con espacio para 7 pasajeros.

Por dentro, los dos SUV se destacan por incorporar el Peugeot Panoramic i-Cockpit, que incluye una pantalla curva de 21 pulgadas, combinando el cuadro de instrumentos digital y la pantalla central táctil, brindando una experiencia de conducción envolvente.

Ambas versiones se ofrecen en la opción tope de gama, llamada GT. Para la marca, son dos alternativas a los modelos premium, y completan la oferta de SUV que en Peugeot encabeza el 2008, de producción local.

Los detalles del Peugeot 3008

Con su forma aerodinámica, el nuevo 3008 tiene un largo de 4,54 m; un ancho de 1,89 m; y un alto de 1,64 m, con amplio espacio para pasajeros y equipaje, con un baúl 588 litros.

En cuanto al diseño, el frontal está diseñado en torno al emblema Peugeot, integrando la firma luminosa y la parrilla sin delimitaciones, gracias a un degradado en el color de la carrocería. Los faros ultra compactos se alojan en una franja que se sitúa por encima de la parrilla del radiador y envuelve todo el frontal.

Los faros incorporan la nueva tecnología Pixel LED de Peugeot, que adapta automáticamente el haz de los faros a las condiciones del tráfico, manteniendo una iluminación óptima sin molestar a los demás usuarios del camino.

En la parte trasera, Peugeot modernizó la inclinación de la línea Fastback con un alerón "flotante".

Por dentro, el 3008 suma el Peugeot Panoramic i-Cockpit, que incluye una pantalla curva de 21 pulgadas, combinando el cuadro de instrumentos digital y la pantalla central táctil, brindando una experiencia de conducción envolvente y tecnológica.

Los asientos delanteros son de cuero alcántara, con capacidad para inflarse o desinflarse eléctricamente y adaptarse a la morfología del pasajero.

El habitáculo ofrece 17 espacios portaobjetos diferentes, con un volumen total de unos 34 litros: carga inalámbrica del teléfono de fácil acceso en la consola central, un espacio portaobjetos refrigerado bajo el reposabrazos central, un portagafas en la consola del techo, portavasos y guantera.

Motor y seguridad del 3008

Para el mercado argentino, el Peugeot 3008 cuenta con un motor THP 1.6L Turbo de 180 CV de 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades.

Tiene diferentes modos de conducción: normal, que es el modo por defecto; Eco, que consume menos energía; Sport, que ofrece una conducción más dinámica.

Por otro lado, da un paso más hacia la conducción semiautónoma con el sistema Drive Assist Plus. Este sistema asiste al conductor utilizando todos los sensores del vehículo y la información del sistema de navegación conectado.

También suma el sistema VisioPark 360° con una visión del entorno de 360°, gracias a 4 cámaras situadas lo más cerca posible de las ruedas delanteras y traseras y a 12 sensores repartidos por todo el vehículo.

Además, tiene, en seguridad, control de crucero adaptativo con función Stop & Go y asistente de mantenimiento de carril; cambio de carril semiautomático; y recomendación anticipada de velocidad; entre otros.

Peugeot 5008

El Peugeot 5008 también fue rediseñado, con la ventaja de tener espacio para 7 pasajeros. Con mayores dimensiones, cuenta con un baúl de 916 litros en configuración de 5 asientos, que puede ampliarse hasta los 2.232 litros con la fila 2 y 3 de asientos abatida.

El modelo también tiene nuevo frontal diseñado en torno al emblema Peugeot, integrando la nueva firma luminosa y la parrilla sin delimitaciones.

Los faros ultra compactos se alojan en una franja que se sitúa por encima de la parrilla del radiador y envuelve todo el frontal, con faros con tecnología Pixel LED.

En un gran trabajo de innovación, la marca ha equipado al modelo con llantas que contribuyen tanto a un estilo moderno como a un rendimiento aerodinámico. Las llantas de 19 pulgadas diamantadas, de diseño técnico y geométrico, presentan en su centro el emblema Peugeot.

Por dentro, cuenta con el i-Cockpit, head-up display y la gran pantalla táctil central en una pantalla panorámica curvada.

Tanto por fuera como por dentro, el 5008 sigue las mismas líneas del 3008, en modernización de estética, sin copiar las formas fastback, sino que mantiene su estilo de SUV más tradicional.

Motor y seguridad

El Peugeot 5008 llega al mercado argentino con la misma motorización THP de 1.6 litros Turbo de 180 CV de 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades.

El modelo incorpora el sistema VisioPark 360° ofrece una visión del entorno de 360°, gracias a 4 cámaras situadas lo más cerca posible de las ruedas delanteras y traseras y a 12 sensores repartidos por todo el vehículo,

Además cuenta con la misma seguridad que 3008, proporcionando una máxima seguridad a sus ocupantes.

Precio y financiamiento

La marca lanzó los dos modelos al mercado con propuestas de financiamiento.

Peugeot 3008 GT: u$s53.200

Peugeot 5008 GT: u$s56.300

Ambos se pueden financiar con tasa al 0% a 12 meses con un monto máximo de hasta $12.000.000. También pone a disposición otra línea de financiación de hasta $32.000.000, para quienes elijan financiar un monto mayor.