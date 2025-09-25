El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a las Naciones Unidas de ser ineficaz para los países en guerra y afirmó ante la Asamblea General de la ONU el miércoles que "sólo nosotros podemos garantizar nuestra propia seguridad", al tiempo que advirtió de la "carrera armamentística más destructiva" de la humanidad, impulsada por la inteligencia artificial y la guerra con drones.

"¿Qué pueden esperar realmente de la ONU Sudán, Somalia o Palestina o cualquier otro pueblo que viva en guerra? Durante décadas, sólo declaraciones", dijo el presidente de Ucrania en su crítica a las instituciones internacionales por su falta de acción. “Aunque una nación quiera la paz, debe trabajar en obtener armas, ya que son las armas las que determinan quién sobrevive”, enfatizó.

En un discurso de duras palabras, el líder ucraniano afirmó que "no hay garantías de seguridad, salvo amigos con armas", afirmando que estas determinan la supervivencia y que el derecho internacional sólo funciona si se tiene "amigos poderosos" que estén realmente dispuestos a defenderlo. "Y ni siquiera eso funciona sin armas", enfatizó.

Que los drones luchen contra los drones solo es cuestión de tiempo

El presidente ucraniano dedicó gran parte de su tiempo en el atril a lo que describió como "la carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad". Las armas evolucionan más rápido que nuestra capacidad para defendernos, afirmó Zelenski, y añadió: "Ahora hay decenas de miles de personas que saben cómo matar profesionalmente utilizando drones".

"Detener ese tipo de ataque es más difícil que detener cualquier pistola, cuchillo o bomba; esto es lo que ha traído Rusia con su guerra", sostuvo. El mandatario ucraniano admitió que, en el pasado, solo los países más fuertes podían permitirse utilizar drones porque eran caros y complejos; sin embargo, dijo, la situación ha cambiado e incluso los drones más sencillos pueden volar ahora miles de kilómetros.

"A la tecnología bélica ya no le importa la geografía, ahora se está remodelando", afirmó, advirtiendo de que el mundo avanza demasiado despacio para protegerse. "Es solo cuestión de tiempo que los drones luchen contra drones, ataquen infraestructuras críticas y apunten a personas por sí solos", afirmó.

"Totalmente autónomos y sin humanos implicados, excepto los pocos que controlan los sistemas de inteligencia artificial". A continuación, Zelenski pidió a los líderes que actuaran de inmediato y apoyaran a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Dijo que Ucrania no tenía otra opción que construir aviones no tripulados "para proteger nuestro derecho a la vida". "Los hechos son simples: detener esta guerra ahora y, dentro de la carrera armamentística global, es más barato que construir jardines de infancia subterráneos o búnkeres masivos para infraestructuras críticas más adelante".

"Detener a Putin ahora es más barato que intentar proteger cada puerto y cada barco de los terroristas con drones marítimos. Detener a Rusia ahora es más barato que preguntarse quién será el turista que cree un simple dron portador de una cabeza nuclear", declaró Zelenski.