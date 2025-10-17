En una jornada que combinó diplomacia y escepticismo, Volodímir Zelenski regresó a la Casa Blanca para entrevistarse con Donald Trump apenas un día después del diálogo telefónico entre el mandatario estadounidense y Vladímir Putin, encuentro del que surgió el anuncio de una próxima reunión bilateral en Hungría; durante la conversación con el presidente ucraniano, Trump aseguró que “Putin quiere el fin de la guerra”, afirmación frente a la cual Zelenski mantuvo reservas y puso en duda que el líder ruso comparta la misma intención, reflejando así las tensiones y la desconfianza que siguen marcando el rumbo de las gestiones internacionales sobre el conflicto.