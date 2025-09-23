En su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Europa de que la inmigración está «destruyendo vuestro patrimonio» y arruinando a sus países.

Trump calificó la inmigración y las políticas frente al cambio climático como un «monstruo de doble cola» que está arruinando el continente europeo, especialmente duro en su condena de lo que llamó «el desastre sin paliativos de la inmigración».

«Si no detienes a gente que nunca has visto, con la que no tienes nada en común, tu país va a fracasar», dijo Trump. «Soy el presidente de Estados Unidos, pero me preocupa Europa. Me encanta Europa, me encanta la gente de Europa. Y odio verla devastada por la energía y la inmigración, ese monstruo de dos colas que destruye todo a su paso».

«Lo hacéis porque queréis ser amables», dijo dirigiéndose directamente a los líderes europeos. «Queréis ser políticamente correctos y estáis destruyendo vuestro patrimonio».

«Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Hay que acabar con él ahora mismo. Les aseguro que soy muy bueno en estas cosas. Sus países se están yendo a la ruina», afirmó Trump.

En los últimos años, los países europeos han restringido el paso por las fronteras y el acceso al asilo para los nacionales de terceros países. La Unión Europea también está aplicando un pacto común en materia de migración y asilo, que impondrá normas más estrictas dentro del espacio Schengen.

Los líderes europeos también están trabajando en una nueva legislación para simplificar los retornos, que actualmente se está negociando en las instituciones europeas. Durante su discurso de una hora, Trump acusó a la ONU de facilitar e invertir en la inmigración irregular en todo el mundo. Refiriéndose a los Estados Unidos, dijo que la organización intergubernamental facilitó la entrada de «millones» de inmigrantes en el país.

«La ONU está apoyando a personas que entran ilegalmente en los Estados Unidos, y tenemos que sacarlas», dijo Trump, y añadió que la principal organización internacional debería «detener las invasiones, no crearlas ni financiarlas».

Aunque no las nombró explícitamente, es probable que Trump se refiriera a dos de las agencias de ayuda de la ONU que apoyan a los migrantes y refugiados en todo el mundo, la OIM y el ACNUR. /EuroNews