A 80 años del horror de Hiroshima: la tensión nuclear sigue acechando al mundo

Hiroshima conmemora este 6 de agosto el 80° aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos. La dolorosa efeméride en Japón estuvo marcada por el clamor de los pocos 'hibakusha', supervivientes de la bomba atómica, que aún siguen vivos para que estas armas nunca vuelvan a usarse. Después de ocho décadas, las tensiones nucleares aumentan.

Estados Unidos ejecutó el primer ataque nuclear de la historia sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Tres días después, lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, lo que provocó la rendición de Japón el 15 de agosto y aceleró el fin a la Segunda Guerra Mundial.

En esta catástrofe, se estima que unas 210.000 personas perdieron la vida en ambas ciudades debido al bombardeo, que también dejó 150.000 heridos y devastadoras consecuencias humanitarias y ambientales.

¿La próxima bomba atómica está más cerca de lo que pensamos?

En una columna publicada por el diario Washington Post se plantea este interrogante y alerta de la tensión nuclear que rodea al mundo.

Como era su costumbre en vuelos largos al mando de un B-29, el coronel Paul Tibbets iba fumando su pipa, y su operador de radio estaba a la espera de la señal de “abortar” en caso de que Japón se rindiera antes de que el avión alcanzara su objetivo. Sin saberlo, trasladaban a la humanidad de una era geopolítica a otra, y este miércoles se cumplen 80 años de aquel momento.

En la revista Foreign Affairs, el historiador Antony Beevor señaló que Hiroshima y Nagasaki efectivamente pusieron fin “al primer conflicto de la era moderna donde murieron más civiles que soldados”, lo que sugiere un avance tecnológico y un retroceso ético. Pero Beevor también señala que el gobierno militar de Japón “estaba dispuesto a sacrificar a millones de civiles japoneses, forzándolos a repeler la invasión de los Aliados con lanzas hechas con cañas de bambú y explosivos atados al cuerpo. Para el año 1944, unos 400.000 civiles morían mensualmente de hambre en los territorios ocupados por los japoneses en el Este y Sudeste de Asia y la región del Pacífico. Los Aliados también querían salvar a los prisioneros norteamericanos, australianos y británicos que morían de hambre en los campos de concentración japoneses, o que eran masacrados por sus captores por orden del gobierno de Tokio”.

Cinco meses antes de la bomba de Hiroshima, una sola noche de bombardeo incendiario de Estados Unidos sobre Tokio mató a 100.000 japoneses, o sea que es probable que las dos bombas atómicas hayan reducido la cantidad de violencia y muerte de esa guerra. Piensen en eso si leen Hiroshima: The Last Witnesses (“Hiroshima: los últimos testigos”), de M. G. Sheftall, que hace una crónica “del fin de la inocencia prenuclear de la civilización”.

En una conferencia de prensa del 21 de marzo de 1963, cinco meses después de la crisis de los misiles de Cuba, el presidente norteamericano John F. Kennedy declaró: “Personalmente, me atormenta la sensación de que para 1970 pueda haber 10 potencias nucleares en vez de cuatro, y que para 1975 haya 15 o 20”. Aunque eso no ocurrió, ahora la proliferación nuclear podría ser resultado del impulso “mcgovernista” del presidente Donald Trump, su desdén por los aliados de Estados Unidos y su desconfianza en las alianzas. Y hay países, desde Corea del Sur hasta Polonia, que ya no se sienten protegidas por el paraguas nuclear norteamericano y que podrían querer su paraguas propio.

J.D. Vance, vicepresidente de Trump, declaró recientemente que el estallido de violencia militar entre dos potencias nucleares enconadamente hostiles como India y Pakistán “básicamente no es problema nuestro”. ¿Ah, no? ¿Estados Unidos no tiene ningún interés serio en preservar la norma de ocho décadas que prohíbe cruzar el umbral nuclear? ¿J.D. Vance también pensaba que las ambiciones nucleares de Irán “básicamente” no eran “problema nuestro” cuando el gobierno del que es una figura decorativa envió los B-2 a bombardear?

La Unión Soviética estaba todavía destrozada por la guerra cuando detonó su primera arma nuclear, en agosto de 1949, apenas 51 meses después del 8 de mayo de 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y en 1964, cuando se convirtió en potencia nuclear, China era una sociedad campesina preindustrial con un ingreso anual per cápita de 85,50 dólares. Pakistán se convirtió en potencia nuclear en 1998 con un ingreso anual per cápita de 424 dólares, y Corea del Norte no tiene ni fábricas de calzado pero fabrica misiles de alcance intercontinental para sus armas nucleares.

Cualquier país lo suficientemente decidido puede adquirir los conocimientos técnicos necesarios para unirse al club nuclear. Irán está firmemente decidido desde hace décadas. ¿Y desde cuándo las sanciones económicas forzaron a un país grande —Irán tiene 92,5 millones de habitantes— a renunciar a lo que consideraba un interés vital para su seguridad nacional? O sea que quizás la única forma de evitar que Irán se sume al club nuclear es con una sería campaña militar.

Con toda razón Irán podría pensar que si Saddam Hussein hubiera tenido armas nucleares, Irak habría conservado Kuwait. Y varios países aspirantes a potencias nucleares han podido comprobar lo útil que es tener esas armas gracias al ejemplo de Vladimir Putin: el presidente ruso ha inhibido algunas formas de asistencia a Ucrania con insinuaciones y señales sobre el posible uso de armas nucleares, por ejemplo, trasladando algunas a Bielorrusia.

Según Hal Brands, de la Universidad Johns Hopkins, “entre 2020 y 2023 la fuerza nuclear de China se duplicó”, y afirma que existe “un bloque autocrático más cohesionado que cualquier otro bloque al que Estados Unidos haya enfrentado en generaciones”. Tres de sus miembros —Rusia, China y Corea del Norte— son potencias nucleares.

Irán podría convertirse en el cuarto. En 2004, Condoleezza Rice, asesora de seguridad nacional del presidente George W. Bush, declaró que la “comunidad internacional no permitirá que los iraníes desarrollaran un arma nuclear”. En 2012, el presidente Barack Obama declaró: “No tengo una política de contención, mi política es para impedir que Irán desarrolle un arma nuclear”. Hace siete años, Trump aseguró: “La amenaza nuclear de Corea del Norte ya no existe”.

El historiador y militar ateniense Tucídides decía que las causas de la guerra son tres: el honor, el miedo y el interés. El miércoles se cumplirán 29.220 días desde el primer uso de un arma nuclear y 29.217 días desde el segundo. Dado el historial de derramamiento de sangre de la humanidad, lleno de broncas impulsadas por el honor, miedos racionales e irracionales, e intereses definidos ideológicamente, ¿cómo pensar que no habrá una tercera, y luego otras más? / La Nación y France 24