Al menos 18 muertos por las tormentas y tornados en Estados Unidos

Las lluvias intensas no cesan en el sur y medio oeste de Estados Unidos, donde al menos 18 personas han muerto desde el miércoles pasado como consecuencia de tormentas, crecidas de ríos y deslizamientos. Según informó Associated Press, ciudades y zonas rurales desde Texas hasta Ohio han sido golpeadas por precipitaciones persistentes, generando el cierre de carreteras, cortes de energía y evacuaciones forzadas. El pronóstico indica que las condiciones extremas podrían continuar en los próximos días.

En Kentucky, más de 500 caminos fueron cerrados debido a las inundaciones, reportó el gobernador Andy Beshear el domingo a través de su cuenta oficial en X. Dos personas murieron en ese estado, incluida un niño de 9 años que fue arrastrado por el agua cuando se dirigía a tomar el autobús escolar en Frankfort, la capital estatal. Beshear también anunció que oficinas públicas permanecerán cerradas este lunes y que el acceso al agua potable es limitado en varias zonas de la ciudad.

“La lluvia simplemente no se detiene. Ha sido incesante durante días”, declaró a AP Wendy Quire, gerente del restaurante Brown Barrel, ubicado en el centro de Frankfort. “En mis 52 años de vida, jamás he visto algo así”, añadió. Las autoridades locales apagaron el suministro de gas y electricidad en el casco urbano de la ciudad debido a la subida del río Kentucky, cuya crecida todavía no ha alcanzado su punto máximo.