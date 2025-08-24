Los ataques y disparos israelíes causaron el sábado la muerte de al menos 33 palestinos en Gaza, según informaron las autoridades locales. Los grupos de ayuda llevan tiempo advirtiendo de que la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y los meses de restricciones israelíes a la entrada de alimentos y suministros médicos en Gaza, están provocando hambruna.

Israel ha rechazado la declaración de hambruna basada en datos como "una mentira descarada". Los esfuerzos de alto el fuego están en suspenso mientras los mediadores esperan los próximos pasos de Israel.

Mujeres y niños atacados y muertos en tiendas de campaña

Los ataques israelíes mataron al menos a 17 personas en el sur de Gaza, más de la mitad de ellas mujeres y niños, según los registros de la morgue y los funcionarios sanitarios del Hospital Nasser. Los funcionarios dijeron que los ataques tuvieron como objetivo tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en Jan Yunis.

"Awad, ¿por qué me dejaste?", preguntó un niño pequeño al cuerpo envuelto en plástico de su hermano. Otro pariente afligido, Hekmat Foujo, suplicó una tregua. "Queremos descansar", dijo Foujo entre lágrimas. Que se apiaden de nosotros".

En el norte de Gaza, los disparos israelíes mataron al menos a cinco solicitantes de ayuda cerca del cruce de Zikim con Israel, por donde entran en el territorio los convoyes de camiones de la ONU y de otras organizaciones, según informaron a AP funcionarios sanitarios del hospital de campaña Sheikh Radwan.

El Sindicato de Periodistas Palestinos declaró que el cámara Jaled al Madhoun murió mientras cubría los acontecimientos en el cruce de Zikim, y afirmó que las tropas israelíes lo habían tomado como objetivo. La televisión local 'Palestina TV' confirmó su muerte.

11 personas murieron en ataques en otros lugares, según hospitales y la Media Luna Roja Palestina. El Ejército israelí dijo que no tenía conocimiento de un ataque en Jan Yunis en ese lugar y que estaba investigando los otros incidentes.

Los periodistas de AP han visto el caos en las carreteras que conducen a las entregas de ayuda, y ha habido informes casi diarios de tropas israelíes disparando contra los que buscan ayuda. El Ejército israelí afirma que realiza disparos de advertencia si las personas se acercan a las tropas o suponen una amenaza.

Desafiando disparos y multitudes en busca de alimentos

Mohamed Saada era uno de los miles de personas que buscaban comida en la zona de Zikim, y uno de los muchos que se fueron con las manos vacías. Citó la "enorme cantidad de gente", los tiroteos y los "camiones atropellando a la gente".

Algunos llevaban sacos de comida, como lentejas y harina. Otros llevaban a los heridos, incluso en un jergón de madera. Navegaban por charcos fétidos y por los escombros de la guerra, mientras las temperaturas superaban los 33ºC.

El informe del viernes sobre la hambruna, elaborado por la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria, afirmaba que casi medio millón de personas -aproximadamente una cuarta parte de la población de Gaza- se enfrentan a una hambruna catastrófica.

El inusual pronunciamiento se produjo después de que Israel impusiera un bloqueo de dos meses y medio a Gaza a principios de este año, para después reanudar parte del acceso centrándose en un nuevo proveedor privado de ayuda respaldado por Estados Unidos, la Fundación Humanitaria de Gaza.

En respuesta a la indignación mundial por las imágenes de niños demacrados, Israel también ha permitido lanzamientos aéreos y nuevas entregas por tierra, pero la ONU y otros organismos afirman que no es suficiente.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que ha permitido la entrada de suficiente ayuda durante la guerra, mientras acusa a Hamás de matar de hambre a los rehenes que tiene en su poder.

Aumento de los ataques aéreos israelíes este mes

Con tropas terrestres ya activas en las afueras de la ciudad de Gaza, la operación militar podría comenzar en cuestión de días en una zona con cientos de miles de civiles. Israel afirma que la ciudad de Gaza sigue siendo un bastión de Hamás, con una red de túneles militantes.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) declaró que sus clínicas en los alrededores de la ciudad de Gaza reciben un gran número de pacientes debido a la huida de la población. Caroline Willemen, coordinadora de proyectos de MSF en la zona, señaló un notable aumento de los ataques aéreos desde principios de agosto.

"Los que no se han desplazado se preguntan qué deben hacer", declaró a AP. "La gente quiere quedarse, ya se han desplazado infinitas veces antes, pero también saben que en algún momento será muy peligroso quedarse".

Los esfuerzos de alto el fuego esperan la respuesta de Israel

Muchos israelíes temen que el asalto a la ciudad de Gaza pueda acabar con los 20 rehenes que se cree que han sobrevivido desde 2023. Se cree que otros 30 han muerto. Cientos de miles de israelíes protestaron hace una semana por un acuerdo que ponga fin a los combates y traiga a todos a casa.

"Cualquiera que realmente quiera traer a los rehenes a casa no lanza una invasión terrestre de Gaza", dijo Yotam Cohen, hermano del rehén Nimrod Cohen, antes de una manifestación semanal en Tel Aviv.

Netanyahu dijo el jueves que había dado instrucciones a los funcionarios para iniciar negociaciones inmediatas para liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en los términos de Israel. No estaba claro si Israel volvería a las conversaciones con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar después de que Hamás dijera que aceptaba una nueva propuesta de los mediadores árabes.

Hamás ha dicho que liberará a los rehenes a cambio de poner fin a la guerra, pero rechaza el desarme sin la creación de un Estado palestino.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su frustración por la postura de Hamás, sugiriendo que el grupo militante está menos interesado en hacer tratos si quedan pocos rehenes con vida. "En realidad, creo que (los rehenes están) más seguros en muchos sentidos si entras y realmente entras rápido y lo haces", dijo Trump a los periodistas el viernes.

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que al menos 62.622 palestinos han muerto en la guerra, incluidos los desaparecidos, cuya muerte ha sido confirmada por un comité judicial especial del Ministerio. El número de muertes relacionadas con la desnutrición aumentó en ocho hasta 281, dijo el Ministerio. /EuroNews