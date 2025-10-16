Al menos 66 muertos en las devastadoras inundaciones en México

Los habitantes del centro de México quedaron atrapados en una combinación de fenómenos atmosféricos extraordinarios en los últimos días, los cuales causaron lluvias torrenciales con efectos devastadores.

Al menos 66 personas murieron y un número similar se encuentran desaparecidas, según los informes de las autoridades, en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, los más afectados por las inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves.

"Fue un evento extraordinario, resultado de varios fenómenos que se presentaron a la vez", le explica a BBC Mundo el doctor Arturo Quintanar, un científico del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El experto precisa que hubo una presencia de humedad en la atmósfera extraordinaria por la entrada de una onda desde el este, la cual causó depresiones tropicales tanto en el litoral del Golfo de México (este), como en el Pacífico (oeste).

El centro del país quedó entonces "atrapado" entre los fenómenos que, al combinarse, generaron una cantidad enorme de lluvia, en semanas en que de por sí las precipitaciones han superado sus niveles históricos.

"Hemos rebasado el máximo histórico climatológico del mes, eso es clarísimo", explica Quintanar.

Varias regiones del este del país, principalmente las de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz, tuvieron unas 60 horas de lluvia, lo cual se combinó con factores geográficos que potenciaron las inundaciones.