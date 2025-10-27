Alerta roja: huracán Melissa, categoría 5, amenaza con inundaciones masivas
Un ciclón se aproxima este lunes a Jamaica, que mantiene alerta máxima, mientras se descarta impacto en las costas mexicanas del Atlántico
El ciclón Melissa alcanzó el lunes la máxima intensidad en la escala Saffir–Simpson, convirtiéndose en un huracán categoría 5 mientras avanzaba lentamente por el mar Caribe con rumbo hacia Jamaica. Según el informe de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema se ubicaba a 205 kilómetros al sur‑suroeste de Kingston. La trayectoria pronosticada indica que el ojo del huracán cruzará la isla y proseguirá hacia el noreste.
Las autoridades meteorológicas aclararon que, a pesar de la intensidad extrema de Melissa, no se prevén impactos climáticos significativos sobre las costas mexicanas. No obstante, la cercanía al territorio caribeño exige atención y medidas locales: fuertes vientos sostenidos, marejadas ciclónicas y lluvias intensas son los efectos más probables para Jamaica durante el paso del sistema.
En situaciones de huracanes de esta magnitud, la recomendación habitual de los servicios de emergencia y defensa civil incluye la evacuación de zonas costeras y bajas, asegurar viviendas y bienes, contar con suministros básicos para varios días y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. El seguimiento continuo del SMN y de los centros meteorológicos regionales será clave para actualizar avisos y orientar las medidas de protección.