El ciclón Melissa alcanzó el lunes la máxima intensidad en la escala Saffir–Simpson, convirtiéndose en un huracán categoría 5 mientras avanzaba lentamente por el mar Caribe con rumbo hacia Jamaica. Según el informe de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema se ubicaba a 205 kilómetros al sur‑suroeste de Kingston. La trayectoria pronosticada indica que el ojo del huracán cruzará la isla y proseguirá hacia el noreste.

Las autoridades meteorológicas aclararon que, a pesar de la intensidad extrema de Melissa, no se prevén impactos climáticos significativos sobre las costas mexicanas. No obstante, la cercanía al territorio caribeño exige atención y medidas locales: fuertes vientos sostenidos, marejadas ciclónicas y lluvias intensas son los efectos más probables para Jamaica durante el paso del sistema.

En situaciones de huracanes de esta magnitud, la recomendación habitual de los servicios de emergencia y defensa civil incluye la evacuación de zonas costeras y bajas, asegurar viviendas y bienes, contar con suministros básicos para varios días y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. El seguimiento continuo del SMN y de los centros meteorológicos regionales será clave para actualizar avisos y orientar las medidas de protección.