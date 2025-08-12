En varias regiones de España, la ola de calor sigue causando estragos. Según la Aemet, se prevé que las altas temperaturas persistan hasta el 13 de agosto, cuando se espera un alivio, aunque algunas áreas podrían experimentar temperaturas de entre 39 ºC y 40 ºC.

Actualmente, 16 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas, con 13 de ellas bajo aviso naranja y otras dos en amarillo. Las alertas se extienden por diversas localidades, donde se prevé que los termómetros alcancen los 40 ºC. Además, se ha activado la alerta roja en ciertas zonas a partir de las 13:00 horas, especialmente en áreas interiores de algunas provincias.

En el aviso naranja, que estará vigente desde las 13:00 hasta las 20:00, se encuentran regiones del sur, este y centro del país, así como algunas islas. El aviso amarillo, por su parte, se ha activado en otras áreas costeras y del norte.

Además del calor intenso durante el día, la situación nocturna no parece mejorar, ya que se espera que las temperaturas nocturnas se mantengan por encima de los 25 ºC, dificultando el descanso nocturno. Las mínimas están en aumento en diversas zonas, sin descender de 20 ºC en prácticamente ninguna parte.

Las autoridades han instado a la población a evitar exponerse al sol durante las horas más calurosas del día (de 12:00 a 16:00), haciendo un llamado especial a cuidar de los grupos más vulnerables, como ancianos y niños. La hidratación y la búsqueda de un ambiente fresco en el hogar son algunos de los consejos recomendados.

En ciertas regiones del este, se prevén sorpresas en forma de lluvias que también podrían traer vientos y la posibilidad de granizo, lo que podría contribuir a un descenso gradual de las temperaturas a lo largo de la semana.

Asimismo, las altas temperaturas están complicando la situación en varios incendios forestales que han afectado importantes áreas en diferentes comunidades, exacerbando un problema que ya es crítico.