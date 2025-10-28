Amazon, la empresa estadounidense de comercio digital, anunció este martes la eliminación de aproximadamente 14.000 puestos de trabajo en su plantilla corporativa global. La medida forma parte de una reducción global vinculada a la reorganización interna y al aprovechamiento de oportunidades que, según la compañía, ofrece la inteligencia artificial.

En junio pasado, el director ejecutivo Andy Jassy había señalado la necesidad de reducir costos en el marco de fuertes inversiones en inteligencia artificial. Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología, explicó que los recortes buscan disminuir la burocracia, suprimir capas y reasignar recursos hacia las apuestas estratégicas de la empresa.

Galetti afirmó que la IA generativa es “la tecnología más transformadora desde la aparición de internet” y que acelera la capacidad de innovar. Añadió implícitamente que los ajustes podrían continuar en 2026, en consonancia con el proceso de adaptación a los cambios tecnológicos y de mercado.

Informes previos habían señalado que la compañía evaluaba recortar hasta 30.000 puestos, pero la cifra confirmada quedó en torno a 14.000. Los despidos afectarían principalmente áreas de apoyo y funciones estratégicas, como recursos humanos, publicidad y gestión, según medios estadounidenses.