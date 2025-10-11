Este 10 de octubre, la noticia del fallecimiento de Fede Dorcaz (29) conmocionó al mundo del espectáculo latino. Se trata del modelo y cantante argentino quien tenía planes de sumarse a la séptima temporada del reality mexicano Las Estrellas Bailan en Hoy.

"Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló“, informaron desde la cuenta oficial del programa ¡Siéntese quien pueda! en Instagram.

Luego, los integrantes del ciclo televisivo remarcaron: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos.

"Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones", concluyeron con emoji de corazón.

La publicación estuvo acompañada por una postal en blanco y negro donde se puede ver al modelo posando para la cámara.

"Fallece QUEDP. Fede Dorcaz, talentoso y compositor", reza la leyenda de letras blancas en la imagen.

Según trascendió, Fede Dorcaz fue asesinado en México durante un presunto intento de asalto mientras circulaba con su camioneta por Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Entre los detalles que trascendieron sobre su fallecimiento, se supo que el modelo y cantante se encontraba al volante cuando fue interceptado por dos hombres armados que intentaron robarle el vehículo.

A pesar de haber entregado sus pertenencias —entre ellas un reloj, joyas y dinero—, los delincuentes, que lo venían siguiendo desde varios metros atrás, le dispararon al menos tres veces, provocándole la muerte.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los primeros reportes indican que el violento episodio contra el argentino fue deliberado.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, detallaron en un breve mensaje compartido en sus cuentas oficiales.

Además, l﻿as autoridades policiales mexicanas informaron que analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores, quienes se desplazaban en dos motocicletas y, tras efectuar los disparos, y escaparon por un puente peatonal con acceso al Bosque de Chapultepec.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se encargará de abrir la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado en México

Originario de Mar del Plata, Argentina, Fede inició su carrera como modelo luego de firmar su primer contrato profesional con tan solo 18 años de edad por un agencia en Barcelona que lo llevó a participar en pasarelas y eventos internacionales.

Paralelamente a su carrera de modelaje, el artista argentino se abocó a la música, logrando presentarse en escenarios de España y luego radicándose en Los Ángeles para impulsar su música. Esta importante decisión lo llevó a lanzar su álbum debut Si tu quisieras (2023).

Su voz, carisma y presencia escénica lo convirtieron en una figura en ascenso dentro de la escena pop y del entretenimiento en México, donde consolidó su carrera colaborando con el programa Hoy y participando en festivales como el Carnaval de Campeche y los Premios Juventud.

Por otro lado, la última publicación de Fede Dorcaz en su cuenta oficial de Instagram se realizó apenas 19 horas antes de confirmarse su fallecimiento. En la historia, el joven, que iba a participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, se mostró en las instalaciones de Televisa.

En el posteo, el artista vestía una remera blanca que combinó con un saco gris, mientras que en el fondo se podían observar algunos trabajadores del canal mexicano. /Clarín