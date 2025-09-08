Ataque terrorista en Jerusalén: murió una mujer argentina de 57 años

Al menos seis personas murieron este lunes como consecuencia de un ataque terrorista en Jerusalén, entre ellas, según confirmó Cancillería, una argentina identificada como Sarah Mendelson.

La mujer de 57 años, nacida en Argentina pero radicada en Israel desde la infancia, estaba en la parada de colectivos cuando se produjo el ataque mientras se dirigía a la oficina.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a la ciudad. Los atacantes, residentes de Cisjordania, lograron abordar el autobús y abrieron fuego contra una parada repleta de personas en hora pico.

Según medios locales, se cree que dos hombres armados partieron de las aldeas de al-Qubeiba y Qatanna, situadas a unos 10 km al oeste del cruce de Ramot. Al mismo tiempo, se confirmó que los agresores fueron abatidos.

Foto Agencia AP

De acuerdo a lo informado por medios israelíes, Mendelson formaba parte de la dirección de la comunidad Bnei Akiva, un movimiento juvenil sionista religioso, donde gestionaba las relaciones con las autoridades locales.

La noticia de su muerte también la confirmaron Cancillería y el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), quienes se expresaron a través de un mensaje en redes sociales.

El comunicado de Cancillería y la AMIA por la muerte de Sarah Mendelson en Jerusalén

Luego que se diera a conocer el ataque terrorista en Jerusalén que se cobró la vida de al menos seis personas, la Cancillería argentina y la AMIA confirmaron que entre las víctimas se encontraba una ciudadana argentina.

A través de un comunicado, Cancillería afirmó que la Argentina “condena enérgicamente el brutal atentado terrorista perpetrado en Jerusalén, que segó la vida de hombres y mujeres inocentes”, entre ellos la ciudadana argentina Sara Mendelson.

“El Gobierno argentino expresa su profunda solidaridad con el pueblo del Estado de Israel y transmite sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este acto criminal”, indicaron y señalaron que el país “reitera su más absoluto rechazo y repudio a toda manifestación de terrorismo y violencia, flagelos que atentan contra la paz, la convivencia democrática y los valores universales que defendemos”.

En esa línea, también reafirmaron “su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y discriminación”.

Por su parte, el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) lamentó el fallecimiento y envió sus condolencias a la familia de la víctima.

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (“Sarita”) Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, confirmó.

Y agregó: “Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana”.

Por último, elevó una plegaria “por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos”. /C5N