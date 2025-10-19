A las cuatro de la tarde, hora local, cerraron los colegios electorales en Bolivia y comenzó el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial. El Tribunal Supremo Electoral informó que los primeros porcentajes se darán a partir de las 20:00, mientras que los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga aguardarán los resultados en la ciudad de La Paz.

Por primera vez en 20 años, las papeletas no tuvieron a un candidato del Movimiento al Socialismo de Evo Morales.