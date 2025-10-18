Brasil: al menos 16 muertos tras el vuelco de un autobús

La noche del viernes se registró un accidente vial de gran magnitud en la región noreste de Brasil, cuando un micro protagonizó un siniestro en la ruta BR-423, entre Paranatama y Saloá, en el estado de Pernambuco. El hecho ocurrió alrededor de las 19:45 y, según la Policía Rodoviaria Federal, el vehículo transportaba a más de 30 pasajeros que regresaban de un viaje de compras a Santa Cruz do Capibaribe.

De acuerdo con las informaciones oficiales, el micro había partido de Brumado, en el estado de Bahía, con destino a Pernambuco. Por causas que aún se investigan, perdió el control, cruzó al carril contrario y chocó contra rocas al borde de la calzada; luego regresó a su carril, impactó con un terraplén de arena y volcó.

El conductor declaró que una posible falla en el sistema de frenos habría sido determinante, y el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. La empresa responsable del servicio, identificada como BF Turismo, contaba con la autorización vigente para la prestación del servicio.

Autoridades locales y fuerzas de seguridad se presentaron en el lugar para asistir a las víctimas, realizar el rescate y ordenar el tránsito en la zona mientras continúan las pericias para establecer con precisión las causas del siniestro.

La Secretaría de Defensa Social de Pernambuco informó que al menos 16 personas perdieron la vida: 11 mujeres, cuatro hombres y una persona que aún no pudo ser identificada. Además, 17 pasajeros resultaron lesionados; dos permanecen en estado grave bajo observación médica y los demás reciben atención y seguimiento clínico. Las investigaciones prosiguen para esclarecer responsabilidades y detalles del accidente.