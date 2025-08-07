El Gobierno de Brasil ha presentado este miércoles el programa denominado “Aquí es Brasil”, destinado a brindar una respuesta integral y humanizada a las personas brasileñas que regresan al país tras ser deportadas o repatriadas. Este programa busca atender a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo un enfoque coordinado que promueve la dignidad y los derechos humanos de los repatriados.

Según el comunicado oficial, la iniciativa se enmarca dentro de un compromiso del Estado brasileño para proteger a sus ciudadanos. Se pretende facilitar un proceso de acogida que aborde tanto las necesidades inmediatas como las de mediano plazo de los brasileños que regresan a su país. Esto se logra a través de una serie de servicios diseñados para apoyar a los repatriados en su reintegración a la sociedad. El programa contempla la provisión de atención psicosocial, asistencia médica, alojamiento, alimentación, transporte y la regularización de documentos.

Estos servicios están disponibles desde el momento del desembarque hasta que se logra la reintegración completa de cada individuo en su comunidad. Desde febrero, se han registrado más de 1.200 repatriados que han llegado a Brasil mediante operaciones organizadas por el Gobierno federal. De acuerdo con los datos más recientes, hasta el 25 de julio, se contabilizaron 1.223 repatriados, de los cuales 949 eran hombres, 220 mujeres y 54 personas no especificaron su género. Esta información destaca la magnitud de la situación y la importancia del nuevo programa para quienes enfrentan circunstancias difíciles tras su retorno.