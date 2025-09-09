Brutal ataque de Rusia a Ucrania se cobra la vida de 21 jubilados

Al menos 21 personas han muerto después de que una bomba planeadora rusa golpeara un pueblo en el este de Ucrania, según informaron el presidente Volodímir Zelenski y un funcionario regional.

La bomba alcanzó el pueblo de Yarova, en la región de Donetsk, explicó Zelenski en una publicación en X, añadiendo que las víctimas eran personas mayores que estaban en fila para recibir sus pensiones. Zelenski condenó el ataque como "francamente brutal" y pidió a la comunidad internacional que haga pagar a Rusia económicamente por su invasión a gran escala a través de sanciones adicionales.

"El mundo no debe permanecer en silencio", escribió Zelenski. "El mundo no debe permanecer inactivo. Estados Unidos necesita una reacción. Europa necesita una reacción. El G20 necesita una reacción. Se necesitan acciones contundentes para que Rusia deje de traer muerte".

El gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin, dijo que otras 21 personas resultaron heridas en el ataque. “Esto no es una guerra. Esto es puro terrorismo”, escribió en una publicación en Telegram.

Yarova se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente, en la región oriental de Ucrania. Fue ocupada por Rusia en 2022, pero luego fue liberada por las fuerzas armadas de Ucrania ese mismo año. Con los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos sin avances en los últimos meses, Rusia ha intensificado sus bombardeos aéreos sobre Ucrania.

El domingo, la capital, Kiev, fue atacada con drones y misiles en el mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra total de Rusia en Ucrania en febrero de 2022. Ese ataque también alcanzó por primera vez el edificio del parlamento principal de Ucrania desde la invasión a gran escala.

Las bombas planeadoras son armas de la era soviética readaptadas que han devastado el este de Ucrania durante meses. Algunas de ellas ahora pesan más de 1.300 kilogramos, seis veces más que cuando se usaron por primera vez en combate en 2022.