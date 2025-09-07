Canonización de Carlo Acutis: los dos milagros que lo llevaron a la santidad

Carlo Acutis, un joven informático nacido en el Reino Unido y que murió de leucemia a los 15 años, se convertirá en santo luego de que el Papa Francisco aprobara los votos favorables para la canonización de Acutis y otros 14 religiosos y laicos.

El pasado 23 de mayo, el pontífice máximo atribuyó a la intercesión del beato la curación «milagrosa» de un niño, ocurrida el 12 de octubre de 2013 en Campo Grande, Brasil.

Acutis fue enseguida celebrado como el primer beato «millennial» o nativo digital, y por evangelizar y documentar milagros en internet, con aplicaciones o vídeos, a pesar de que creció en una familia no practicante.

Carlo Acutis se convertirá en la persona contemporánea más joven en ser canonizada; un camino seguido por dos niños pastores portugueses que vivieron a principios del siglo XX y fueron proclamados santos católicos en 2017.

¿Cuáles son los dos milagros que se le atribuyen al santo millennial?

Carlo Acutis, cuyo cuerpo se encuentra en una de las basílicas de la ciudad italiana de Asís, tiene atribuidos dos milagros. El primero, aprobado por el Vaticano en 2020 y que le permitió ser beatificado por la Iglesia católica, ocurrió con un niño brasileño.

Según el relato, un pequeño de siete años que sufría un extraño trastorno pancreático, para el cual los médicos no encontraban cura, se curó después de tener contacto con un trozo de camiseta que pertenecía a Acutis.

El segundo milagro, reconocido por el Papa, ocurrió con una mujer costarricense en julio de 2022. Según lo que circula en la web, esa persona peregrinó hasta la tumba de Carlo Acutis para pedir por la curación de su hija, que había sufrido un grave trauma cerebral después de caerse de una bicicleta.

La joven, Valeria, recibió un diagnóstico médico desfavorable tras su caída, con pocas posibilidades de sobrevivir. No obstante, después de que su madre visitara la tumba de Carlo, comenzó a mostrar signos de mejoría y, en el transcurso de una semana, logró recuperarse completamente.