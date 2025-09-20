Un ciberataque masivo desató el caos este sábado en algunos de los aeropuertos más transitados de Europa. El incidente afectó los sistemas de facturación y embarque, y provocó retrasos, largas filas y malestar entre los pasajeros que intentaban viajar desde Bruselas, Berlín y Londres.

Durante la noche del viernes, un ataque informático golpeó a un proveedor clave de servicios para los sistemas de gestión de pasajeros. El Aeropuerto de Bruselas confirmó que, por este motivo, la facturación y el embarque solo pudieron realizarse de forma manual, lo que tuvo un “gran impacto” en los horarios de los vuelos.

En Berlín-Brandenburgo, las autoridades también informaron que el proveedor de sistemas de gestión de pasajeros fue blanco del ataque, lo que obligó a cortar las conexiones y operar bajo estrictos protocolos de emergencia.

El Aeropuerto de Heathrow, en Londres, el más concurrido de Europa, reportó que un “problema técnico” afectó a un proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque. “Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar retrasos para los pasajeros que parten”, detalló Heathrow en un comunicado.

Cómo impactó el ataque en los pasajeros y las operaciones

La situación obligó a los aeropuertos a recomendar a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos. En Bruselas, la atención se volvió completamente manual, lo que generó demoras y complicaciones para quienes intentaban despachar equipaje o conseguir su tarjeta de embarque.

Collins Aerospace, la empresa estadounidense de tecnología de aviación y defensa filial de RTX Corp. (antes Raytheon Technologies), fue el blanco del ataque. Su sistema no permite la facturación directa de pasajeros, aunque brinda la tecnología para que los viajeros se registren, impriman tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachen sus valijas desde las máquinas de autoservicio.

Hasta el momento, no hubo voceros disponibles en la sede de Collins en Reino Unido, ubicada cerca del aeropuerto de Gatwick, para dar explicaciones sobre el incidente.

Qué aeropuertos se vieron afectados y cuáles no

El ciberataque no impactó en todos los aeropuertos europeos. Los de Roissy, Orly y Le Bourget, en París, informaron que sus operaciones continuaron con normalidad y no reportaron interrupciones.

Mientras tanto, la incertidumbre y las demoras continuaron en los aeropuertos afectados, donde miles de pasajeros esperaron durante horas para poder embarcar.

Noticia que está siendo actualizada…