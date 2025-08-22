Este jueves 21 de agosto se registró una explosión en las cercanías de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad colombiana de Cali, en el departamento de Valle del Cauca.

De inmediato, las autoridades activaron el Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia en el barrio La Base, donde se reportan varios heridos y una cifra aún indeterminada de fallecidos. De acuerdo con el medio local El País de Cali, al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas, según fuentes de la alcaldía.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, rechazó lo ocurrido y calificó el hecho como un atentado. Dijo que aún están recopilando información sobre los daños. “Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad”, señaló en su cuenta de X.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el ataque como “una reacción terrorista” de las disidencias, como respuesta a “la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay”.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, afirmó el mandatario.

Según información preliminar a la que accedió El País de Cali, un camión lanzó dos artefactos explosivos contra la instalación militar, aunque estos no causaron daños significativos.

Otro camión, ubicado en la parte externa de la base, estalló y provocó la muerte de varias personas, además de daños en comercios cercanos.

El alcalde de Cali ofreció una recompensa de 400 millones de pesos (casi 100.000 dólares) a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.

Ataque a helicóptero en Antioquia

De forma simultánea al atentado en Cali, se produjo un ataque contra un helicóptero de la Policía colombiana —supuestamente con un dron— en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia (noroeste). El hecho dejó al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, según informó el Gobierno.

El helicóptero fue derribado mientras prestaba apoyo de seguridad a efectivos que realizaban tareas de erradicación manual de cultivos de coca.

En esa zona operan el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.

Petro anuncia que declarará terroristas a varios grupos armados

Poco después de conocerse los ataques, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno declarará como organizaciones terroristas al Clan del Golfo, principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ (EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, dijo Petro durante un acto de entrega de tierras en Valledupar.

El mandatario denominó a estos grupos como una “junta del narcotráfico”, y adelantó que solicitará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado iniciar un proceso contra sus dirigentes.

El pasado 10 de junio se registraron siete atentados en el Valle del Cauca —varios de ellos en Cali— y doce más en el vecino departamento del Cauca, que dejaron un saldo de ocho muertos, entre ellos dos policías.

Ambos departamentos tienen presencia activa de disidencias de las FARC, bandas herederas del paramilitarismo y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).