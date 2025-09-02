Cómo fue la operación en donde EE. UU. hundió un barco con drogas procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que fuerzas militares estadounidenses hundieron una embarcación cargada con drogas que había partido desde Venezuela.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace solo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando desde hace tiempo a nuestro país y estas vinieron desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, declaró Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Operación militar en el Caribe

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, amplió detalles a través de su cuenta en X. Según indicó, la operación consistió en “un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”.

Rubio subrayó que la acción militar se enmarca dentro de la ofensiva de Washington contra estructuras consideradas amenazas para la seguridad estadounidense.

Tensiones entre Washington y Caracas

El anuncio se produce tras varios días de creciente tensión bilateral. El régimen de Nicolás Maduro decretó recientemente un estado de “máxima preparación” frente a lo que calificó como amenazas militares de Estados Unidos.

La administración Trump ya había acusado públicamente a Maduro de liderar una red de narcotráfico y desplegó buques de guerra en el Caribe como parte de un operativo antidrogas. Hasta el momento, las autoridades norteamericanas niegan planes de invasión militar.

Trump cuestiona a Putin tras la cumbre en Alaska

En la misma jornada, Trump también se refirió a su relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Tras la cumbre realizada el 15 de agosto en Alaska, el líder republicano expresó: “Estoy muy decepcionado del presidente Putin. Teníamos una gran relación, pero ahora estoy muy decepcionado”.

Aunque no adelantó sanciones concretas, la Casa Blanca advirtió que el plazo para alcanzar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania vence esta semana.

Trump, sin embargo, minimizó la posibilidad de una alianza militar entre Rusia y China, luego de la reunión de Putin con Xi Jinping en Beijing. “No estoy en absoluto preocupado. Tenemos las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros”, afirmó.

La postura de Moscú

Desde China, Putin aseguró que Washington “está escuchando” las explicaciones rusas sobre la guerra en Ucrania y destacó la existencia de un “entendimiento mutuo” con la administración estadounidense. El mandatario ruso también mantuvo un encuentro con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y confirmó que habrá una nueva ronda de negociaciones a nivel ministerial con Estados Unidos en los próximos días.

Mientras tanto, Ucrania exige ser parte de toda instancia de diálogo, aumentando la presión internacional sobre el Kremlin y la Casa Blanca para lograr avances en un eventual acuerdo de paz. /Diario Panorama