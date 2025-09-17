Confirmado: Jair Bolsonaro padece cáncer de piel

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos el domingo 14 de septiembre en el hospital DF Star de Brasilia. Según el centro sanitario, se detectaron dos lesiones cutáneas con presencia de carcinoma de células escamosas, por lo que deberá someterse a seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad.

El oncólogo Cláudio Birolini explicó que este subtipo se ubica en una posición intermedia entre las variantes menos y más agresivas del cáncer cutáneo. “No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, afirmó en declaraciones difundidas por el hospital.

Bolsonaro fue dado de alta al presentar estabilidad en sus constantes vitales. No obstante, los exámenes mostraron persistencia de anemia y alteraciones en la función renal, con elevación de la creatinina. Además, una resonancia magnética de cráneo descartó daños neurológicos agudos tras los episodios de mareo que motivaron la evaluación médica.