Confirman que León XIV estuvo en Tucumán en el año 2004

El fraile Pablo Hernando de la orden de San Agustín brindó una entrevista al diario La Gaceta y dio detalles de la visita que realizó Robert Prevost a Tucumán. El recientemente elegido como Papa de la Iglesia Católica y que eligió llamarse León XIV, estuvo recorriendo los Valles Calchaquíes hace 21 años atrás.

"El Papa estuvo en 2004 en Amaicha del Valle, en Colalao del Valle y en Santa María. Conoció las ruinas de Quilmes y pasó por Cafayate”, contó Hernando.

La visita a Tucumán

El fraile Hernando recordó que el actual Papa los alentaba a seguir misionando con entusiasmo y mucho valor en los Valles Calchaquíes. Durante los ocho días que recorrió las tierras norteñas, Prevost se llevó algunas postales cabalgando en paisajes áridos y majestuosos.

Según Hernando, “Prevost estuvo un total de 15 días en Argentina. Visitó Mendoza y Buenos Aires también”. La experiencia en la prelatura parece haber marcado su mirada pastoral. “El Papa conoce la realidad del norte argentino porque vino en 2004 a la Argentina, estuvo visitando la diócesis de Cafayate, estuvo en Amaicha del Valle y Colalao del Valle hasta Santa María. Visitó las zonas de Salta, Tucumán y Catamarca que corresponden a la prelatura”.

La última imagen que conserva del pontífice es la de alguien cercano. “Cuando vino al norte éramos curas más jóvenes que él en ese momento y supo escucharnos. Nos dijo que debemos saber ocupar cada uno su lugar”, recordó con alegría.

El testimonio de Hernando no es el de un simple espectador. El fraile Pablo, de origen español, llegó en 1970 a la Prelatura de Cafayate, una jurisdicción eclesiástica que abarca comunidades de tres provincias: Cafayate, Molinos y San Carlos en Salta; Amaicha del Valle y Colalao del Valle en Tucumán; y Santa María, San José y Antofagasta de la Sierra en Catamarca. La prelatura fue erigida el 8 de septiembre de 1969 y confiada a la Orden de San Agustín, cuyo lema es “Anima una et cor unum in Deum”, es decir, “Una sola alma y un solo corazón hacia Dios”.

Durante cuatro décadas, Hernando misionó en la región. “Estuve más de 40 años en la diócesis de Cafayate, desde el año 1970 hasta el 2022, he trabajado muchos años en Colalao del Valle, el lugar que yo llamo ‘El último lugar del Jardín de la República’ porque está al límite de las provincias de Salta y Tucumán y el papa León XIV vino al último lugar del jardín de la república”, concluyó.