En los últimos tres días, ocho viviendas se derrumbaron sobre el océano Atlántico en Carolina del Norte, Estados Unidos, como consecuencia de las marejadas asociadas al huracán Imelda, que también afecta parte del Caribe. Las autoridades señalaron que las casas se encontraban desocupadas al momento del colapso.

El episodio más reciente se produjo en la tarde del 2 de octubre, mientras que los primeros derrumbes ocurrieron alrededor del mediodía del 30 de septiembre en la costa este estadounidense. Los daños se concentraron en la comunidad de Buxton, situada en el conjunto de islas conocido como Outer Banks.

El fenómeno meteorológico se intensifica a medida que se acerca a Bermudas, con vientos de fuerza huracanada, oleaje destructivo e inundaciones repentinas. En simultáneo, Humberto —otro huracán que amenaza la región— continúa generando corrientes y mar picado en la costa este de Estados Unidos, aunque el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa una tendencia a la disipación de sus efectos.

La interacción de ambos sistemas fue determinante para los daños registrados, muchos de los cuales quedaron documentados en filmaciones difundidas por distintos medios. Estas condiciones marítimas adversas afectan una amplia franja del Atlántico occidental, incluyendo Bahamas, el norte del Caribe, Bermudas y gran parte de la costa este estadounidense.

Según el más reciente boletín del NHC, las amenazas costeras se mantendrán durante varios días. Por otra parte, en Cuba el paso de Imelda dejó al menos dos personas fallecidas.