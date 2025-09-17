Donald Trump llegó al Castillo de Windsor, en el marco de su visita al Reino Unido

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, llegó el miércoles al castillo de Windsor, donde fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales, en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido.

El helicóptero Marine One que transportaba a Donald Trump, el único presidente estadounidense en realizar una segunda visita oficial a Reino Unido, aterrizó alrededor de las 12h15 (11h15 GMT) en el recinto real, donde se prevé una ceremonia de una magnitud sin precedentes en su honor.

Dentro de un anillo de acero y fuera de la vista de los ruidosos manifestantes, William y Catherine caminaron con Trump y su esposa una corta distancia para reunirse con el rey Carlos III y la reina Camilla mientras se ponía en marcha la mayor ofensiva de encanto del Reino Unido.

Mientras el presidente estrechaba la mano del rey, se disparó simultáneamente un saludo de 41 cañonazos con seis cañones de la Primera Guerra Mundial en el jardín este del castillo, mientras se producía una exhibición similar en la Torre de Londres, en el centro de la capital.

Unos 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia, que según funcionarios del Reino Unido marcó la mayor bienvenida ceremonial militar para una visita de Estado a Gran Bretaña en la memoria viva.

Los Trump y la realeza se embarcaron en una procesión de carruajes a través de la finca de Windsor hacia el castillo de casi 1.000 años de antigüedad.

El dirigente estadounidense dormirá las dos noches en el castillo, una de las residencias oficiales de la monarquía británica, alejado de una manifestación convocada en su contra en Londres.

“Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial”, dijo Donald Trump, de 79 años, antes de su partida de Washington.

En su segunda visita oficial a Reino Unido, después del viaje que hizo en 2019 en su anterior mandato, todos los actos serán a puerta cerrada, lejos de las multitudes debido a su impopularidad en Reino Unido.

Lejos de Londres

Tampoco en la jornada final de su visita, el jueves, se acercará a Londres. En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro británico.

Pese a su alejamiento de Londres, varias decenas de manifestantes, con pancartas anti Trump y coreando consignas, se concentraron el martes en una calle principal cercana al castillo de Windsor.

Además, el grupo “Led by Donkeys” (“Dirigidos por burros”), que exige responsabilidades a políticos con campañas a menudo humorísticas, logró proyectar imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre de Windsor, según imágenes de AFPTV. La policía informó de cuatro arrestos.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero, antes de romper con él.

El tema también estuvo presente esta semana en la agenda de Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que mantuvo con Epstein. /Infobae